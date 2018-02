La metedura de pata del novio de Aitana: “Eurovisión no es para tanto”

El novio de Aitana la lía en las redes. Vicente Rodríguez, el chico de la concursante de ‘OT’ ha vuelto de nuevo a la carga, en esta ocasión arremetiendo contra Eurovisión. El pasado lunes Aitana logró que las dos opciones con las que partía para representar a España en el festival europeo se colasen en la clasificación final, un hecho que no consiguió ninguno de sus compañeros. Tras la segunda votación, la audiencia decidió que Amaia y Alfred fueran los elegidos para viajar a Lisboa con ‘Tu canción’, mientras que el tema en solitario de Aitana, ‘Arde’, quedaba en segundo lugar.

El joven, algo ofuscado con el resultado, se lanzó a las redes sociales para arremeter contra el concurso en el que aspiraba a participar su novia. “Eurovisión no es para tanto, ya os digo yo que Aitana tiene asegurada una carrera asegurada en el mundo de la música”, escribía Vicente en su Instagram. Tras lanzar este órdago han sido muchos los usuarios que han arremetido contra el catalán, que a juzgar por sus palabras no parece conocer del todo la trascendencia que tiene participar en un espectáculo como el evento europeo. “Pues si hubiera ido Aitana seguro que no hubieras dicho eso. Para decir eso, mejor no digas nada”, ha sido uno de los comentarios en Twitter que los seguidores de ‘OT’ han dedicado a Vicente tras su declaración.



Lo cierto es que cada una de las palabras que este joven publica en las redes son estrictamente examinadas por los fans de ‘Operación Triunfo’. Desde que su chica y su compañero Cepeda emprendieran su intensa amistad, sus respectivas parejas han sido colocadas en el ojo del huracán, y es que detrás de las muestras de cariño que ambos se han procesado durante el concurso, muchos han querido ver algo más.

[El gesto que confirmaría la relación entre Cepeda y Aitana que las cámaras no lograron captar]

El último capítulo de esta historia se dio lugar en la última gala, donde varios asistentes al plató de ‘OT’ colgaron en las redes que durante el encuentro entre Cepeda y Aitana, el gallego dedicó unas emotivas palabras a la finalista, palabras que las cámaras no lograron captar. “Solo queda una semana. Te quiero”, fue la frase que Cepeda dirigió hacia Aitana, algo que según los fieles seguidores del concurso podría significar un paso más en su relación. A esto se le puede añadir que en los últimos días Graciela Álvarez, novia del cantante gallego, dejó de seguir a su chico en Instagram, un hecho que ha disparado todas las alertas de ruptura. ¿Habrá final feliz para los ‘triunfitos’?, solo el tiempo lo dirá.