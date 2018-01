En la retina de muchos aún perdura esa imagen de Manuel Benítez El Cordobés tratando de embestir a los reporteros que, cuando se hizo pública la demanda de paternidad de su hijo Manuel Díaz, querían conocer su opinión al respecto. Como un miura de esos que tanto ha toreado, el maestro se dirigía con gesto enfadado a los cámaras que solo acertaban a decir: “Tranquilo, Manuel”. Pues bien, casi un año después de aquello, con Díaz declarado hijo legal por sentencia firme, esa reacción brusca de Benítez se ha repetido. ¿El detonante? La entrevista que Manuel Díaz y Julio Benítez, el menor de sus hijos con Martina Fraysse, han concedido a Bertín Osborne.

“No me ha parecido nada. Dejadme ya”, decía Benítez este miércoles visiblemente molesto ante las cámaras de Europa Press. El torero huía despavorido del reportero y hacía aspavientos para evitar ser grabado. De hecho, una vez en el interior de su vehículo, se tapaba el rostro con las manos y posteriormente hacía lo mismo con el cristal del coche para que el reportero no pudiera cumplir su cometido.

El diestro asegura que no vio el programa ‘Mi casa es la tuya’, pero es muy probable que no haya podido permanecer ajeno a las declaraciones que hicieron sus dos hijos, especialmente Julio. “Son personas con pensamientos algo cerrados y se empeñan en que las cosas tienen que ser como ellos quieren. En mi casa este es un tema incómodo del que no se suele hablar”, respondía Julio a la pregunta de Bertín sobre el motivo que llevaba a El Cordobés a no querer reconocer como hijo a Manuel Díaz.

A pesar de todo, los dos hermanos han acercado posturas hasta tal punto que en la actualidad mantienen una amistad de la que todos los espectadores fueron testigo gracias a esta entrevista. Ambos se dedicaron palabras de cariño y no se hicieron ningún reproche. Nada que ver con la reacción de su padre, Manuel Benítez ‘El Cordobés’.