Alfred habla sobre el ataque de ansiedad que sufrió en la gala de ‘OT’ 2017

Trago amargo el que pasó Alfred en la última gala de ‘Operación Triunfo’. El concursante se convirtió en el protagonistas de la noche tras sufrir un ataque de ansiedad que lo apartó del plató hasta en dos ocasiones. El catalán, que ha confesado delante de sus profesores y compañeros que padece este tipo de episodios desde antes de entrar en la academia, ha querido agradecer a todo el personal del programa y a los médicos que lo asistieron durante la pasada gala.

“No quiero decir nada de la actuación, solo quiero dar las gracias a Motse, a Matía, a Pablo, a Juanjo y a lo médicos. Y bueno…a todos los que estuvieron ahí, y a vosotros, ya que el cariño en esos momentos es esencial”, ha dicho Alfred en la academia. Según ha contado el concursante, este tipo de situaciones le son frecuentes desde antes de entrar en ‘OT’, tanto es así que el cantante ha recordado la frase que el médico que lo trata fuera de academia le dice cada vez que sufre un episodio de este tipo: “Mi médico cada vez que me pasa una tontería de estas me dice que aunque me cueste la ‘puta’ vida, lo tengo que hacer”.

Alfred habla del problema que tuvo ayer con la ansiedad y manda un mensaje a todas las persona que la tienen. Qué grande es #OTDirecto9E pic.twitter.com/aYrS2crJI5 — C 🥑 (@missawarcate) 9 de enero de 2018

La directora de la academia, Noemí Galera, ha querido alabar la entereza con la que Alfred se enfrentó a este reto, y es que el concursante fue capaz de controlar su malestar y ejecutar su actuación con total normalidad. “Has bailado, has cantado, te ha dado tiempo de dar la mano al público…Tu actuación de ayer para nosotros, indudablemente, fue de las tres mejores”, dijo la directora. Después de esto, el catalán ha querido lanzar un mensaje a todas aquellas personas que sufran de este mal: “A toda la gente que tenga ansiedad y tenga cosas varias que la gente no pueda entender pues…eso. Que aunque os cueste la puta vida lo hacéis y punto”.



Una noche complicada la de Alfred que terminó con una nominación por parte del jurado, pese a que finalmente fue salvado por sus profesores. Una gala que queda para el recuerdo en la que a pesar del infortunio, el cantante consolidó el cariño que le tiene el público.