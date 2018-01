La noche del 31 de diciembre es motivo de celebración y si no que se lo digan a Andrea Janeiro. La hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique se comió las uvas junto a la familia de su madre, a excepción de Belén que recibió 2018 junto al equipo de ‘Sálvame’, e inmediatamente después se dispuso a gozar de la noche más especial del año en la conocidísima sala Kapital de Madrid. Rodeada de sus amigos y en medio de la euforia colectiva, Andrea se animó a cumplir uno de sus primeros deseos del año subiéndose al escenario junto al dj que pinchaba en ese momento. Vestida con un atrevido top de encaje negro y un pantalón del mismo color, la joven bailó y amenizó la fiesta junto al pinchadiscos Albert Kren, un habitual en las salas más prestigiosas de Madrid. Esta escena fue capturada por uno de los amigos de Andrea Janeiro, que no dudó en compartirlo en las redes sociales junto a otro vídeo donde se veía cómo era recibida la hija del torero tras su hazaña nocturna. “Ya llega la estrella”, jaleaban las amigas de Andrea después de que la joven bailase ante una discoteca totalmente abarrotada.

Con este hecho queda claro que pese a que por ahora la hija de Belén Esteban no ha querido hacer uso de los medios de comunicación, la joven no muestra síntoma de timidez a la hora de plantarse ante cientos de personas. Y es que fue idea suya realizar esta aparición estelar en la noche de fin de año, tal y como ha podido saber LOOK. “Ella quiso subir al escenario y ponerse en la mesa de mezclas. Es algo que en la sala se suele hacer con clientes ‘vips’ que lo piden y la sala cede para dar un poco más de ambiente a la fiesta”, dice Albert Kren,el dj que compartió escenario con Andrea Janeiro, a este digital. “No es mi amiga como tal, pero es una chica que frecuenta la discoteca. Cada vez que la he visto ha sido siempre muy agradable”, añade.

Un privilegio solo apto para clientes ‘VIP’

La involuntaria ‘celebrity’ ha ejercido su papel de famosa en esta ocasión. Tal y como este digital ha podido saber por medio de uno de los responsables de sala, lo ocurrido con Andrea se trata de una excepción que le ha sido concedida por ser quien es, ya que desde la directiva de Kapital consideran que este tipo de hechos no proyectan buena imagen. “Este tipo de cosas se suelen hacer cuando el dj tiene un amigo o conocido que desea subir. No suelen estar mucho tiempo en cabina, ya que tampoco es una buena imagen para los clientes, pero en caso de personas famosas sí que se les deja“, explica. Lo que está más que claro es que madre e hija parecen sentirse como en casa en la famosa sala madrileña, ya que cabe recordar que este lugar ha sido el elegido por ambas para celebrar fechas tan especiales como el 18 cumpleaños de Andrea, en el que Belén preparó una fastuosa fiesta para su hija, o el propio aniversario de la colaboradora de ‘Sálvame’.

[El ‘perreo’ de Andrea Janeiro con Cara Delevingne]

Dejando a un lado la fiesta que se marcó la hija mayor de Jesulín, Andrea parece que ha disfrutado de estas navidades aprovechando al máximo su tiempo en España. Da prueba de ello esta semana la revista ‘Rumore’, que lleva en sus páginas fotografías de Andrea yendo de compras por un centro comercial madrileño junto a su su mejor amigo Isma. De igual manera ‘QMD!’ también recoge unas tiernas instantáneas de la joven donde se la ve acompañando a su abuela a un bingo madrileño. Unas fechas entrañables a las que Andrea Janeiro parece haberle sacado el mayor partido posible antes de regresar a Reino Unido.