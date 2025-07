Manuel Díaz ‘El Cordobés’ preocupó hace unos días con una auto felicitación de cumpleaños. El diestro retirado hizo un balance de sus más de cinco décadas de vida con un mensaje que causó una gran incertidumbre sobre su situación actual. Aparentemente, todo parecía estar en orden en su intimidad, tanto con su mujer, como con sus hijos, como con su padre, con el que firmó la paz tras muchos años de litigio. Sin embargo, ahora ha desvelado el motivo por el que valoró que no todo estaba al cien por cien.

La preocupación de ‘El Cordobés’

«Hoy cumplo un año más. Y aunque no me apetezca celebrarlo con ruido y con fiestas, sí me permito un minuto de silencio para mirarme por dentro… y decirme unas cuantas verdades (…). He tocado la gloria y he probado el dolor. He sentido el miedo en la cara y he seguido adelante, con cicatrices y todo. Y aquí estoy. No perfecto, pero presente. No invencible, pero vivo. A veces me siento cansado, otras, vulnerable. Me duele la espalda de cargar con tanto, el alma de querer llegar a todo sin romperme (…). Mi historia no es fácil, pero es mía y tiene verdad. Así que, Manuel: No te castigues por sentir. No te culpes por dudar. No te calles lo que te quema. Y no te olvides de lo que vales», dijo.

Ahora, el ex marido de Vicky Martín Berrocal ha reaparecido en TardeAR para explicar el por qué de su preocupante texto y que tiene que ver con su madre, María Dolores Díaz, un pilar fundamental en su vida.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y su madre, María José Díaz, por las calles de Sevilla. (Foto: Gtres)

«Me dijo Virginia que qué hacíamos y no me apetecía hacer nada. Sentí miedo de cumplir años. El momento que estoy viviendo es tan pleno que me dio miedo celebrar ese año. No quería cumplir este año. Mi hija se gradúa, ya terminamos una etapa, el viernes fue su graduación y ya vi que pasábamos de escenario… ha sido una vida dura. Es duro levantarte, como miles de familia, que tenemos que tirar para adelante. Esa carta es el momento que yo sentía, no quería fiestas. Estoy preocupado por los hijos, mi madre… Desde el 2003 tiene una enfermedad que coincidió con mi último año como torero… Mi padre también ha pasado un problema ahora -refiriéndose a que, recientemente, su progenitor tuvo que pasar por quirófano por un problema en el corazón-… Quizás todo eso me hizo el no querer que llegara ese cumpleaños y quería parar el tiempo, pero el tiempo no se puede parar. reconozco mi vida y lo que he peleado…», ha confesado. Además, ha querido zanjar que sí que hubo celebración íntima en su casa y que su madre estuvo presente en el momento en el que sopló las velas.