Tal día como hoy, hace 50 años, llegaba al mundo un hombre que revolucionaría la tauromaquia: Manuel Díaz ‘El Cordobés’. El diestro cumple este 30 de junio su quinta década de vida en un momento en el que no le apetece celebrarlo por todo lo alto, si no que ha decidido hacer una introspección de su situación actual y de su pasado con esperanza en el futuro. A través de redes sociales, el ex marido de Vicky Martín Berrocal ha hecho un balance de su vida días después de que su padre, Manuel Benítez ‘El Cordobés’ -con el que ha retomado su relación tras años de una batalla mediática y judicial debido a su parentesco-, haya sido intervenido quirúrgicamente en un hospital de Córdoba por un problema en el corazón, por el que le han puesto un marcapasos.

El significativo texto de Manuel por sus 50 años

La vida del padre de Alba Díaz no ha sido nada fácil. Además de poner en riesgo durante muchos años su destino ante el toro, también tuvo que enfrentarse a su padre, Manuel Benítez, que no le reconocía como hijo suyo tras casi cinco décadas distanciados.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ en Madrid. (Foto: Gtres).

Dicen que tras la tormenta sale el Sol y así ha sido para Manuel Díaz. Sin embargo, a través de redes sociales, ha reflexionado sobre su 50 cumpleaños y ha hecho un examen de conciencia sobre sus vivencias: «Hoy cumplo un año más. Y aunque no me apetezca celebrarlo con ruido y con fiestas, sí me permito un minuto de silencio para mirarme por dentro… y decirme unas cuantas verdades».

En estas líneas acompañadas de una imagen de un posado con un traje de luces, el marido de Virginia Troconis ha desvelado que ha «pasado por muchas cosas» y muchos momentos muy diferentes en su vida que le han hecho convertirse en el hombre que es: «He tocado la gloria y he probado el dolor. He sentido el miedo en la cara y he seguido adelante, con cicatrices y todo. Y aquí estoy. No perfecto, pero presente. No invencible, pero vivo. A veces me siento cansado, otras, vulnerable. Me duele la espalda de cargar con tanto, el alma de querer llegar a todo sin romperme. Pero sé quién soy, soy un hombre que no se rinde. He sido toreo, hijo, padre, esposo, hermano, amigo… y he aprendido de cada papel. Hoy sé que mi mayor valor no está en lo que he conseguido, si no en lo que he superado. Mi historia no es fácil, pero es mía y tiene verdad. Así que, Manuel: No te castigues por sentir. No te culpes por dudar. No te calles lo que te quema. Y no te olvides de lo que vales. Celebra que estás aquí que sigues teniendo sueños, que todavía hay caminos por recorrer, personas a las que amar, y momentos que te aran llorar de emoción. Y si hoy no quieres fiesta, hazte un regalo de los buenos: perdónate, abrázate y recuerda lo lejos que has llegado. Porque lo mereces, porque lo has luchado, y porque lo mejor puede estar aún por llegar».