Alba Díaz Martín ha acudido con su padre, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, a la televisión andaluza. La influencer y el torero se han sentado en El show de Bertín y han hecho gala de la buenísima conexión paternofilial que mantienen. Durante el transcurso del programa, ambos han derrochado complicidad y buena sintonía, pero ha habido un instante en el que Alba se ha quedado en shock. Su padre no solo ha tenido buenas palabras para ella. En un momento dado de la intervención, el diestro ha dedicado una rotunda y contundente frase a Victoria Martín, abuela de Alba y su ex suegra. «Es una crack», ha admitido. Una confesión que ha llenado de orgullo a la joven y ha dejado patente que las familias, pese a haber tomado caminos separados, continúan manteniendo una estupenda relación.

Algo que no se ha visto nublado, en absoluto, por las recientes declaraciones de Vicky Martín Berrocal en un acto enmarcado en la promoción del reality, en las que aseguró que a lo largo de su matrimonio con el matador de toros había «sufrido mucho». Unas palabras que no sentaron del todo bien a Manuel, que no dudó en comentarlo en TardeAR, espacio televisivo en el que colabora: «No me lo esperaba». Esta reacción pública hizo que la madre de Alba saliera inmediatamente a aclarar lo sucedido, revelando que había sido parte de un malentendido: «Le pido perdón, no lo pensé», comentó. Unas disculpas públicas aceptadas por Manuel y que llevaron al torero a asegurar que se quedó impactado: «Mi hija me lo explicó», ha dicho, quitando hierro al asunto e intentando no polemizar el nuevo estreno del matriarcado del que forma parte su primogénita.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ junto a Alba Díaz en Canal sur. (Foto: Canal sur)

Las polémicas en torno a Las Berrocal

La presentación a los medios, la premier y el lanzamiento de Las Berrocal no han estado exentos de polémica. Este documental cuenta el día a día de un clan formado por cuatro mujeres que han querido mostrar al mundo cómo son sus vidas. Algo que ha llevado a algunos a compararlas con la emblemática familia Kardashian, que también tiene su propio show.

Las Berrocal. (Foto: Gtres)

Pero no todo han sido buenas noticias alrededor de este nuevo proyecto. La primera emisión estaba reservada para un selecto grupo de personas elegidas con mucho mimo por las protagonistas. Lo que prometía ser todo un desfile de glamour y rostros conocidos se ha visto empañado por notables ausencias. Una de las que más ha sorprendido ha sido la de Eva González, ya que es íntima amiga de la familia y en especial de Rocío, la hermana pequeña de Vicky. Una notable falta que la propia presentadora ha aclarado a este medio. El motivo ha sido la incompatibilidad horaria con su agenda laboral.

Vicky Martín Berrocal en el podcast ‘A solas con…’ (Foto: YouTube)

Otros que no han estado presentes en el acto han sido algunos de los invitados que han acudido al podcast de la diseñadora. Entre ellos se encuentran Victoria Federica, Eva Longoria o Nuria Roca. Personalidades que sí han pasado un rato a solas con ella, pero que le han dado plantón en uno de los días más importantes de su carrera televisiva.