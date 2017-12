El frío reencuentro de Paula Echevarría y David Bustamante: “Ni se saludaron”

David Bustamante jamás imaginó que acudir a la función navideña de su hija Daniella le traería tantos quebraderos de cabeza. Tampoco que su reencuentro con Paula Echevarría fuera tan frío. Mientras este jueves todo el mundo permanecía pendiente de la actitud de ambos a su llegada al colegio, ellos no hicieron por disimular. “Llegaron por separado al centro educativo y con semblante muy serio. La misma actitud que mantuvieron delante de los medios de comunicación, la repitieron cuando no había cámaras“, asegura un testigo presencial a LOOK. Un testimonio con el que una vez más se confirma el distanciamiento que hace tan solo unos días se evidenció en sus redes sociales. El cantante dejó de seguir a la actriz, aunque al parecer esta no es la única pista que muestra la tirantez que ahora reina entre ellos.

La misma fuente que revela a este medio los entresijos de su distanciamiento, también estuvo presente en el interior del salón de actos donde actuó la pequeña y asegura que la frialdad entre ambos era más que notoria. Hasta tal punto que, ni siquiera trataron de maquillar sus sentimientos ante los asistentes. “Ni se saludaron dentro ni tampoco se sentaron juntos. Marcaron distancias“, comenta. Se desconoce si el objetivo de este comportamiento era precisamente evitar rumores o más bien, plasmar la realidad a la que la pareja se enfrenta cada día.

Del mismo modo que entraron, ambos abandonaron las instalaciones del colegio: cada uno por su lado. Paula acudió junto a sus padres, Elena Colondrón y Luis Echevarría, y David, en solitario, siendo este motivo por el que quizás el extriunfito se vio superado por la tensión generada.

Un comportamiento que sorprende hasta cierto punto, pues en su última aparición pública -la comunión de su hija-se dedicaron gestos e incluso hubo un beso, del que LOOK desveló todos los detalles.

¿Qué hizo Bustamante cuando abandonó la función?

Todo el mundo esperaba que David se dirigiera a Barcelona nada más salir de la función, pues la academia de ‘Operación Triunfo’ le esperaba con los brazos abiertos para la gala navideña del talent show. Llegó incluso a abandonar la actuación de Daniella antes que el resto de padres que habían acudido al colegio para tener el tiempo suficiente, pero para sorpresa de todos canceló en el último momento. Así lo reveló la propia directora de ‘OT’, Noemí Galera, cuando comunicó a los concursantes esta baja repentina: “Finalmente no puede ni grabar el disco, ni venir al ensayo de hoy, ni nada. Está indispuesto, cosas que pasan”.

Pero, ¿hacia donde fue el cantante entonces? Según ha asegurado este viernes ‘Sálvame’, el cántabro prefirió desahogarse con dos amigos íntimos en una terraza de la capital y así tratar de olvidar este ‘mal trago’ con Paula Echevarría lo antes posible.