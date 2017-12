Cayetano Rivera y su hija Lucía protagonizan un emotivo reencuentro

La adoptó y le prestó su apellido nada más nacer, pero la distancia puso tierra de por medio entre ambos. Hoy, Cayetano Rivera vuelve a sonreír porque ha podido reencontrarse con su hija tras un tiempo distanciados. Lucía Rivera y el torero se han fundido en un sentido abrazo en plena calle de Madrid. Un momento repleto de felicidad, emoción y puro sentimiento, que recoge la revista ‘Hola’ en su edición de este miércoles.

Se separaron hace doce años y para ninguno de los dos ha sido fácil estar lejos todo este tiempo. La joven modelo lo explica así a la revista: “Por más que lo busquemos, no tenemos mucho tiempo para vernos, porque los dos viajamos continuamente, pero ya lo encontraremos”. Y así ha sido. Por su parte, el diestro se ha sincerado más de una vez sobre lo difícil que es para él no poder ver a Lucía: “A mí con la niña me afectó la distancia. Hace tiempo que no viven en Madrid y yo, con el toreo, lo he tenido difícil para coindidir con ella en vacaciones”, confesaba.

Lucía siempre ha estado muy apegada a su padre y así lo ha demostrado en su cuenta oficial de Instagram. Además se le ha visto muy emocionada con el hijo que en dos meses tendrán Eva González y Cayetano Rivera: “Estas dos bellezas me van a dar un hermanito, no sabéis lo feliz que me hacéis”.

Desde que cumpliera la mayoría de edad, Lucía Rivera se ha posicionado como una de las modelos estandartes de esa nueva hornada de jóvenes dispuestas a comerse el mundo. Ya ha empezado a dar buena cuenta de ello en sus perfiles oficiales y en las pasarelas, donde firmas como Women’s Secret han empezado a ‘pegarse’ por hacerla desfilar en sus filas.