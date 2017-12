Cuando parecía que Andrés Velencoso vivía una etapa de estabilidad sentimental y felicidad al lado de la it girl italiana Ginevra Rossini, una coincidencia cuando menos extraña en Instagram se empeñó en demostrarnos lo contrario. La historia es sencilla de entender. En las últimas fechas, el modelo y la artista argentina Luz Cipriota calcan (prácticamente) sus publicaciones en dicha red social y han despertado todas las alarmas. Mismos lugares y mismas frases enigmáticas tanto en las cuentas de Andrés como de Luz.

De los lugares mas hermosos que conocí. Tossa de Mar. España, que bella sos! 🇪🇸❤️ #NoFilter Una publicación compartida de Luz (@cipriotaluz) el 6 de Nov de 2017 a la(s) 10:52 PST

Hace un mes escaso, la bonaerense visitó y se quedó absolutamente enamorada de Tossa de Mar, la localidad gerundense que vio nacer a Andrés Velencoso hace 39 años, así como Barcelona. Una pista que conduce hacia el siguiente escenario, el intercambio de likes y algunos comentarios en sus perfiles virtuales. Incluso, hay quien se ha atrevido a afirmar que el siguiente paso de esta incipiente pareja ha sido viajar a la tierra de Luz Cipriota.

Es ya un clásico que cuando conozco un nuevo paisaje de esos que me fascinan, haga una foto “haciendo mi gracia”. Tengo la colección por el mundo! Y hoy toca en la bellisima BARCELONA! 💃🏻❤️. #ParqueGuell #MiGraciaEnBarcelona #Spain #ActressLife #rhytmicgymnastic Una publicación compartida de Luz (@cipriotaluz) el 5 de Nov de 2017 a la(s) 9:07 PST

Un ejemplo más de esta conexión entre Velencoso y la argentina es la coincidencia en otra de sus imágenes. Luz ha publicado una foto en la que sale sentada en un piano y con el mensaje”I just call to say I love u”. Nada fuera de lo normal si no fuese por que es una composición casi idéntica que la que ha elegido el maniquí para uno de sus últimos posts, en el que aparece presumiendo de figura y tocando el mismo instrumento.

I just call to say I love u ✨ Una publicación compartida de Luz (@cipriotaluz) el 9 de Dic de 2017 a la(s) 1:42 PST

¿Quién es Luz Cipriota?

Mientras esperamos la confirmación (o no) del que apunta a ser nuevo amor de Andrés Velencoso, conviene conocer algo más de esta actriz, bailarina y cantante argentina, poco conocida en España, de la que está enamorada. Luz es una habitual de la crónica social de su país gracias a un matrimonio tan fugaz como comentado en la prensa rosa, el que protagonizó junto al músico Dante Spinetta.

Una publicación compartida de Luz (@cipriotaluz) el 20 de Oct de 2017 a la(s) 8:30 PDT

La suya fue una particular historia que enganchó a toda Argentina por sus continuos vaivenes y que nació en Facebook. Dante siempre había estado prendado de Luz y le envió una petición de amistad que ésta tardó un año en aceptar. Cuando lo hizo, comenzaron a chatear y tras una primera cita surgió el amor entre ellos.

La cronología de su relación no tiene desperdicio: en junio de 2012 dieron el pistoletazo de salida a su idilio. En marzo de 2013 sufrieron su primera ruptura, que tendría su reconciliación en agosto del mismo año. Tres meses después, en noviembre, pasaron por el altar para darse el ‘Sí, quiero’ en una boda celebrada con todos los honores en Las Vegas. En junio de 2014, la propia Luz Cipriota confirmaba a los medios de su país que había roto con el que fuera su marido, junto al que ya no era feliz y con el que acumulaba un tiempo de crisis.

¿Veremos a Andrés Velencoso y Luz Cipriota juntos?