Las lágrimas de Margarita Vargas al hablar de Carmen Franco

Desde que confesase de manera inesperada y sorprendentemente serena que padecía un cáncer terminal, Carmen Franco no ha perdido la sonrisa. No va a permitir que una enfermedad que tristemente acabará con su vida le reste un ápice de felicidad. Su entereza y compostura a la hora de hacer frente a este revés es digna de elogio y llena de emoción a todos, más aún si cabe a los que la rodean. La última en opinar sobre la hija de Francisco Franco y Carmen Polo ha sido Margarita Vargas.

La esposa de Luis Alfonso de Borbón ha acudido a presidir una de sus citas anuales ineludibles, el Rastrillo Nuevo Futuro. Allí no ha podido reprimir las lágrimas al hablar sobre el delicado estado de salud de su suegra. Visiblemente emocionada, Margarita Vargas ha valorado la enfermedad de Carmen Franco: “La quiero muchísimo, la he admirado siempre y he disfrutado de ella durante trece años de matrimonio. Conmigo es una mujer excepcional. Ojalá Dios nos la regale un poco más”, ha declarado la venezolana.

Uno de los más afectados por la grave enfermedad de su abuela es Luis Alfonso de Borbón. ¿Cómo está su nieto? Su esposa responde: “Estamos todos muy tristes, nunca se está preparado para esto”. El drama de la familia Franco, contado por sus protagonistas. Margarita Vargas no esconde que todos los están pasando mal, en un momento en el que solo la propia Carmen Franco parece estar entera: “Aquí estoy, dispuesta a recibir aquello que venga, sin lágrimas, no tengo miedo a nada ni tan siquiera a la muerte, la he visto de cerca muchas veces y la conozco perfectamente. No le tengo miedo, no me pillará quieta”, le confesaba la hija del dictador a Nieves Herrero en la novela que la periodista ha escrito después de charlar con ella.