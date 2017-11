En poco más de dos semanas, Ana Boyer y Fernando Verdasco se darán el ‘sí, quiero’ en un enlace que no ha dejado de estar lleno de incógnitas, curiosidades e, incluso, supuestas desavenencias entre familiares. La ausencia de cualquier representante de la familia Boyer es el ejemplo más significativo de que un día, a priori feliz, puede verse empañado por la polémica.

Pero no será este el único punto oscuro en una boda que se presuponía de lo más glamurosa. El programa ‘Arucitys’ de 8tv desvelaba que algunos de los invitados sí asistirían a la ceremonia con todos los gastos pagados. Desde LOOK explicamos el coste que suponía para algunos de los asistentes el desplazamiento hasta Mustique y el alojamiento en una de sus villas. Parecía evidente que si unos se pagaban todos los gastos no habría excepciones con el resto. Pero no es así.

Se habla de que habría una pareja amiga de los novios que acudiría invitada y con todos los gastos pagados. Además, no se trata de un detalle que Ana y Fernando hayan tenido con alguien en concreto por falta de recursos de estas personas. Estos invitados podrían perfectamente hacerse cargo de los gastos, pero los novios han decidido ser más generosos con ellos. Este no ha sido el único caso. Desde LOOK, y ampliando esta información, hemos podido saber que dos de las amigas más íntimas de la novia también asistirán al enlace con todos los gastos pagados. Dos amigas, que igual que en el caso anterior, podrían costearse el elevado coste que supone una estancia en esta exclusiva isla.

En principio, los novios lo tenían todo organizado y creían evidente que los invitados que debían hacerse cargo del viaje pensarían que todos lo harían, así como los ‘afortunados’ darían por hecho que el resto irían en sus mismas condiciones. Ahora sabemos que no es así. Lo que añade más leña a un fuego que ya arde. Como LOOK explicó, no a todos los invitados les ha parecido bien que el coste de acudir a la boda suponga tanto dinero y tampoco que deban pagárselo a los novios y sean ellos los que gestionen viaje y alojamiento con el fin de evitar filtraciones a la prensa. ¿Causará esta nueva polémica alguna baja? Habrá que esperar para verlo.

A pesar de todo, la novia sigue supervisando ella misma cualquier pequeño detalle y ha decidido permanecer al margen de todas las polémicas que están surgiendo a raíz de este enlace. Ana Boyer está llamando a todos sus invitados, uno por uno, para asegurarse de que todo está en orden y conocen con exactitud cuál es el plan. Además, ha ido preguntado cuáles son sus bebidas preferidas y sus gustos musicales para asegurarse de que tanto en las villas, como en la celebración,no falte de nada.