Ana Rosa Quintana se ha despedido temporalmente de su audiencia hasta septiembre -o no-. La reina de las mañanas de la televisión de nuestro país -tal y como reflejan las últimas encuestas-, ha dicho «hasta luego» a los telespectadores, pero con una advertencia antes de marcharse de vacaciones. Como cada año en el mes de julio, la comunicadora hace un alto en el camino y, en esta ocasión no podía ser menos. En una temporada en la que ha tenido que reinventarse hasta en dos ocasiones -ya que comenzó por las tardes y finalmente ha regresado al horario matutino-, la periodista ha asegurado que estará muy pendiente de la información y que si la actualidad lo manda, regresará al plató para analizar la última hora -o si Pedro Sánchez convoca elecciones-.

Así son las vacaciones de Ana Rosa entre Cádiz y Marbella

Ana Rosa Quintana es una mujer de tradiciones. La presentadora de Telecinco suele repetir patrones, tal y como ha mostrado en sus años al frente de la televisión. Por ejemplo, en cada inicio de temporada, -o cuando inicia un nuevo proyecto- la comunicadora suele tener un amuleto infalible: su traje blanco con el que todos los septiembres se presenta a la audiencia.

Ana Rosa y Juan Muñoz, su marido, en Sotogrande. (FOTO: GTRES)

De la misma manera ocurre con sus vacaciones. Desde hace años que Ana Rosa siempre elige el mismo destino para la temporada estival. Sin embargo, antes de poner rumbo a la playa, la periodista ha querido dirigirse a su audiencia: «Les deseo un feliz verano y les dejo con un equipo maravilloso. No me voy del todo ni del nada. Me voy de vacaciones y vuelvo de vacaciones. En septiembre aquí voy a estar sentadita. Se quedarán con Ana Terradillos y con Joaquín Prat. También con Patricia Pardo y todos los compañeros. Ya les anuncio que no puedo vivir sin información. Estoy pendiente y no hace falta que me silben de la cadena para que me presente aquí en el momento en que la cadena crea conveniente, y yo también. Que tengan ustedes un feliz verano y muchas gracias por el recibimiento que han dado a este programa después de tanto tiempo. Agradecida de corazón, como tengo que estar siempre con todos ustedes. Feliz verano. Hasta septiembre», han sido las palabras con las que ha puesto fin temporalmente a su programa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @anarosaquintana

Ahora, y durante dos meses, Ana Rosa cogerá fuerzas para la próxima temporada. Lo hará lejos de Madrid y con las personas que más quiere: su marido, Juan Muñoz, y sus hijos, que están al margen de su fama y su reputación en los medios. En las próximas semanas, la presentadora se alejará también de los platós y del foco mediático para descansar en Sotogrande -aunque en ocasiones también se ha escapado a Zahara de los Atunes-. Concretamente, en Sotogrande, estará en una exclusiva urbanización que cuenta con campos de golf, restaurantes y clubs privados. Además, durante su estancia, Quintana coincidirá con numerosos rostros conocidos y que son vecinos en este residencial, como Sofía Palazuelo, Jaime de Marichalar o Borja Thyssen.