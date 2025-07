El pasado viernes 13 de junio, Susana Bicho se casó con Guille Valle tras varios años de relación y rodeados de sus seres queridos más cercanos. Entre ellos Anabel Pantoja, íntima amiga de la ex concursante de La isla de las tentaciones. La sobrina de Isabel Pantoja forma parte del círculo íntimo de la de Murcia que, de hecho, en enero fue uno de sus mayores apoyos durante el ingreso de su hija Alma en el Hospital Materno Infantil de Canarias.

A pesar de que Susana fue la gran protagonista de su gran día, lo cierto es que la presencia de Anabel causó un gran revuelo, pero no por ser uno de los rostros conocidos que asistió, si no porque la prima de Kiko Rivera publicó, sin querer, una imagen de su amiga vestida de novia, que tenía cerrada una exclusiva con una revista del corazón. Eso suponía que hasta que no estuviera en los kioskos en papel, el matrimonio tenía que guardar algunos detalles y secretos, como era el look nupcial. La revelación de Pantoja, entonces, causó una oleada de críticas en redes. Sin embargo, una vez más, Molina ha sacado la cara por su amiga, que ha explicado que haga lo haga la sobrina de Isabel, siempre se va a cuestionar.

Susana defiende a Anabel

Susana Molina y Anabel Pantoja. (Foto: Instagram)

Un año más, Dulceida se ha convertido en la anfitriona de Rainbow, una fiesta previa al Pride, que tendrá lugar los próximos días en Madrid. Entre las invitadas se encontraba Susana Molina, más conocida como Susana Bicho, que recientemente ha pasado por el altar. Su boda generó una gran expectación, sobre todo para sus seguidores, que están muy pendientes de su vida desde que entrara en la casa de Gran Hermano.

La joven ha optado por no hacer un viaje de novios, por lo que enseguida retomó sus compromisos profesionales en los eventos y photocalls. Ahora, semanas después de convertirse en una mujer casada, ha hecho un balance de esta nueva etapa al lado de su ya marido: «Para mí no ha cambiado mucho, sigo viviendo con mi pareja como antes, lo que pasa es que ahora tengo un anillo, ya no es mi novio y es mi marido, pero no noto mucha diferencia. Ha sido más como una fiesta de celebración del amor. Ya vivíamos juntos, teníamos un negocio, hemos comprado una casa…».

Susana Bicho en la boda de Anabel Pantoja con Omar Sánchez. (FOTO: REDES SOCIALES)

En esta intervención con las cámaras de GTRES, la creadora de contenidos ha aprovechado la ocasión una vez más para sacar la cara por Anabel Pantoja, su íntima amiga, a la que se le está criticando por tener una actitud distante y reacia con la prensa: «Yo la veo muy bien, las críticas son algo que forman parte de su vida, como tomarse el café por las mañanas, a ella le da igual. Yo creo que demasiado bien trata a la gente, yo no creo que trate mal a la prensa, la situación de ella es diferente a la mía que la critican con cosas que duelen y ha pasado por una etapa de acoso. Si hacéis balance deberíais ser más justos porque siempre ha tratado muy bien», ha sentenciado.