Julio Ruz tras su ruptura con María Jesús Ruiz: “Creo que está confundida”

Dice Julio Ruz que lleva poco tiempo en esto (se refiere al mundo de la prensa rosa), pero el suficiente para saber que la última decisión de su ya ex, María Jesús Ruiz, ha supuesto una auténtica conmoción. Ni siquiera él se ha repuesto de la sorpresa y, por tanto, no le desconcierta que los periodistas tengan mil y una preguntas al respecto. Las declaraciones de la madre de su hija menor en ‘Viva la vida’ este domingo, lejos de aclarar las cosas, han servido para dinamitarlas aún más porque ese “estoy en proceso de volver con José María Gil Silgado” rompió todos los esquemas. “Sí, fue una decisión unilateral”, se confiesa Ruz con LOOK tras la ruptura.

Según la exMiss, la relación con Julio se resintió tras una discusión y terminó por confesarle que seguía enamorada de Gil Silgado y no podía continuar con él. Entonces rompió su noviazgo con el empresario de Jaén y comenzó un acercamiento con el expresidente del Xerez que ni Julio ni nadie de su entorno todavía comprende. Las graves acusaciones que la expareja se ha dedicado a lo largo de los últimos dos años en varios platós de televisión hacían imposible cualquier cordialidad. De reconciliación, por tanto, ni hablar.

Hablar mal de ella sería desprestigiarme a mí mismo.

Pero la historia ahora ha dado un giro de 180 grados y con María Jesús gritando a los cuatro vientos su amor por Gil Silgado, es Julio Ruz el que se presenta como nueva víctima del escándalo. “Yo no voy a decir nada que pueda malinterpretarse. Hablar mal de ella sería desprestigiarme a mí mismo. Solo puedo decir que María Jesús es una persona maravillosa y que creo que está confundida. Si esta es su felicidad (habla de su acercamiento con Gil Silgado), me alegro por ella y si luego es un error, lo siento”, dice Julio.

El empresario asegura sentirse “bien y tranquilo”, sobre todo, porque confía en que no habrá ningún problema con la modelo para llegar a un acuerdo respecto al futuro de la hija que tienen en común. Esa es su prioridad, tal y como manifiesta en varias ocasiones. Lo único que sí quiere puntualizar es lo relativo a las fechas de su ruptura. María José la sitúa hace un mes y medio, pero él asegura que la pareja rompió hace solo 8 días. “En septiembre es verdad que tuvimos una discusión que motivó que yo me fuera de casa, pero después la relación ha sido normal. Nos veíamos, nos escribíamos mensajes a todas horas, pasábamos los fines de semana juntos y hasta nos hemos ido de viaje. Hay testigos de que hemos estado juntos hasta hace muy poco”, matiza.

Por su parte, María Jesús Ruiz no quiere dar más explicaciones que las que dio en ‘Viva la vida’. “Hablé gratis para precisamente no tener que hacer más declaraciones”, explica al otro lado del teléfono la andaluza. “Solo puedo decirte que voy a solucionar por la vía legal el tema de mi hija para que Julio pueda visitarla sin problemas”.

Tanto para ella como para él, la niña es lo más importante de esta escandalosa ruptura. Julio lo asume con resignación asegurando que nada se puede hacer “si una persona no quiere estar con otra”. “Si finalmente se está equivoca con José María, ¿estarás ahí esperándola?”, quiere saber este digital. “Rotundamente, no”, concluye.