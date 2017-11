El veto de Irene Rosales

El próximo viernes Irene Rosales reaparece en el Salón Look de Madrid, la feria de peluquería y estética que se da cita cada año en IFEMA. La mujer de Kiko Rivera tiene previsto posar ante los medios de comunicación, sonreír a cámara y poco más. Los redactores pueden ahorrarse el paseo hasta la instalaciones ubicadas en el Campo de las Naciones de la capital porque la protagonista no hará ninguna declaración. Su equipo de representación así se ha encargado de comunicarlo a la empresa organizadora del evento que ya ha informado de la nueva noticia a la prensa: no dirá ni una palabra.

“Con motivo de las últimas noticias acontecidas en los últimos días, Irene Rosales ha decidido no realizar ningún tipo de declaración durante el evento que tendrá lugar el próximo viernes 3 de noviembre en Madrid”, reza el comunicado enviado por la firma para la que está trabajando la nuera de Isabel Pantoja. Con “noticias acontecidas” se refieren a los últimos escándalos protagonizados por el Dj que van desde sus problemas judiciales, de los que ya informó LOOK, a sus supuestas infidelidades con una joven dominicana con la que, según ‘Sálvame’, habría tenido algunos encuentros íntimos.

Que el mundo se entere, te quiero a rabiar @riverakiko Una publicación compartida de Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) el 29 de Oct de 2017 a la(s) 1:31 PDT

Irene prefiere evitar estos temas. Aunque en sus redes sociales ella y su pareja se afanan por desmentir cualquier problema entre ellos, parece que esos desmentidos prefieren que se queden ahí, en Instagram. Nada de dar la cara ante la cámara para responder a preguntas previsiblemente incómodas.

Irene cobrará un caché

Con este último gesto, Rosales imita ese comportamiento tan criticado en los Pantoja que pasa por dar esquinazo a esa prensa que en muchas ocasiones se ha convertido en su principal fuente de ingresos. El evento de este viernes, en el que se promociona una marca de herramientas de peluquería profesional, contará con su presencia, ella cobrará un caché, como esta previsto, pero no habrá, sin embargo, ninguna declaración que pueda servirle a los redactores. Irene se apunta a la estrategia Pantoja.