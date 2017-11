Última hora sobre el estado de salud de Chiquito de la Calzada

Esta semana ha aflorado una vez más la preocupación sobre el estado de salud de Chiquito de la Calzada. Los últimos 15 días del humorista han estado marcados por dos ingresos en el Hospital Carlos Haya de Málaga. Aunque este último ingreso parecía ser meramente rutinario, es el que ha hecho saltar las alarmas. Su representante, Arturo del Piñal, aseguró este martes a LOOK que el malagueño tan solo debía someterse a unas pruebas pendientes de su anterior hospitalización. Sin embargo, este miércoles en ‘Sálvame’ han dado datos inéditos que podrían aumentar la inquietud de sus seguidores.

[La verdadera situación de Chiquito de la Calzada]

“No se ha contado todo y yo no voy a desvelar más cosas por respeto. Está en una habitación contigua a la UCI. No son simples pruebas sino que es más complicado. Quieren ver de qué forma mejoraría todo…”, ha dicho José Antonio León. El reportero se mostraba muy comedido, pues como él mismo decía, prefería no revelar más detalles sobre Chiquito.

Pero, ¿qué razones han llevado al cómico a acudir al hospital? “El humorista fue al centro hospitalario porque tenía un fuerte dolor torácico, tenía mucha presión en esa zona“, ha asegurado María Patiño en ‘Socialité’. Información que no han podido contrastar en el programa de la gallega, pues según ha revelado el Departamento de Comunicación del Carlos Haya no tienen autorización para desvelar nada: “Por deseo expreso de la familia no se va a dar ningún parte médico”.

[Chiquito de la Calzada, de nuevo ingresado en el hospital]