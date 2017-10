Han pasado más de treinta años desde que Isabel Preysler y Carlos Falcó separasen sus caminos tras cuatro años de efímera relación sentimental. Tres décadas después, el contexto es radicalmente opuesto y ambos -con una relación cordial- se han reencontrado en un acto público, el 25º aniversario del Museo Thyssen Bornemisza.

Se esperaba que la filipina y el Marqués de Griñón acudieran con sus respectivas parejas, para protagonizar el primer encuentro tras la reciente boda de Carlos Falcó con Esther Doña. Isabel Preysler cumplió y, aunque con media hora de retraso, apareció junto a Mario Vargas Llosa. No pudo hacer lo mismo Don Carlos, que apareció en solitario. La ausencia de Esther, debida a un resfriado por el que debía guardar reposo, se hizo más que palpable.

[Galería: Invitados de lujo al 25 aniversario del Thyssen]

Es habitual ver a Isabel Preysler y Vargas Llosa apoyar el arte, más aún cuando es el patrio. La socialité se encuentra inmersa en los preparativos de la boda de su hija Ana Boyer con Fernando Verdasco.

La gala reunió a rostros muy reconocidos del panorama nacional: políticos, empresarios, aristócratas… Como no podía ser de otro modo, Tita Cervera -que no pudo reprimir las lágrimas al entregar un galardón-, Blanca Cuesta y Borja Thyssen no faltaron a un evento en el que la Baronesa, Francesca (la hija del Barón Thyssen) y la Infanta Pilar recibieron una placa conmemorativa de manos de Soraya Sáenz de Santamaría y el Ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo.

La independencia de Cataluña y la aplicación del artículo 155, por parte del Gobierno central, fue uno de los asuntos más candentes en los corrillos de los personajes que no quisieron perderse esta cita con el arte español.