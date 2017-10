Mariola Orellana, ‘condecorada’ en nombre de Antonio Carmona de la mano de Eugenia M. de Irujo

La 24 edición del Festival de las Naciones en Sevilla ha entregado los Premios Solidarios a diferentes rostros populares de nuestro panorama social. Entre esas personalidades condecoradas, se encontraba la figura del cantaor Antonio Carmona. Sin embargo, pese a encontrarse mucho mejor de la cirugía maxilofacial de urgencia a la que tuvo que someterse, aún necesita reposo y tranquilidad.

Mientras el artista se recupera en casa ha sido su mujer, Mariola Orellana, quien ha recibido este premio en su nombre. Visiblemente emocionada, la mánager ha sido ‘condecorada’ de la mano de Eugenia Martínez de Irujo, quien ha hecho de maestra de ceremonias en esta ocasión. A esta emotiva y solidaria entrega de premios también han asistido Los Morancos, Los del Río y el baloncestista Fernando Romay.

Así será el futuro de Antonio Carmona

Cuando Antonio Carmona recibió el alta hospitalaria, su mujer ya aseguró para LOOK que las próximas semanas serían muy tranquilas y reposadas para su marido: “Va a estar dos semanas tranquilo. De momento, nos vamos al sur para relajarnos y que Antonio se recupere y descanse”. Eso sí, dejó patente que el cantaor no ha sufrido ninguna secuela: “Los médicos no nos han dicho nada de posibles consecuencias en las cuerdas vocales, imagínate lo importante que es para nosotros eso. Tiene las cuerdas mejor que nunca porque se eliminará la presión que él tenía debido a la infección”. Qué mejor que recibir un premio para levantar el ánimo y recuperarse pronto.