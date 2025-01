El aumento de sueldo de Carlos III que ha indignado a los británicos

Las finanzas del rey Carlos III gozan de una excelente salud debido, en gran medida, a la buena gestión que ha hecho el monarca de sus activos y a sus planes para hacer que la monarquía sea una institución más moderna y eficiente y con menos costes. Al margen de su patrimonio privado, el jefe del Estado suele recibir cada año una cantidad que este año va a ser bastante superior a lo habitual, lo cual ha provocado algunas críticas.

Fue el pasado mes de julio cuando se confirmó que el monarca iba a recibir un importe de 45 millones de libras más de los 106 que estaban presupuestados. El propio Carlos III solicitó este aumento Una cantidad que, según se confirmó, iba a ser destinado a la intensa reforma del Palacio de Buckingham y para renovar la flota aérea con la que viaja la familia real. El dinero corresponde a lo que se conoce como Subvención Soberana, un fondo que se configura con las aportaciones de los contribuyentes para financiar la monarquía. Este aumento se debe al aumento de los ingresos que proceden del patrimonio de la corona, un grupo de propiedades e inversiones que pertenecen a la monarquía, pero cuyos beneficios se ingresan al Gobierno.

El rey Carlos III con la princesa Ana en Norfolk. (Foto: Gtres).

Ante este aumento de sueldo, una plataforma republicana ha lanzado una campaña en contra de la familia real. Se trata de Republic, un grupo antimonárquico que ha puesto en el punto de mira el dinero que reciben los Windsor.

En una entrevista a la revista Town&Country, el CEO del grupo, Graham Smith, ha explicado los motivos por los cuales la organización ha decidido dar este paso: «Se trata de dinero público, un dinero que procede del Gobierno en un momento en el que éste no puede financiar como corresponde los colegios, los hospitales, las fuerzas policiales… resulta escandaloso. No sólo no debería aumentarse el gasto, sino que debería de reducirse», ha dicho.

El rey Carlos III en un servicio religioso en Sandringham. (Foto: Gtres).

Al margen de la campaña de Republic, la indignación entre los británicos es bastante generalizada. Hay que tener en cuenta que la Subvención Soberana es solamente un fondo que los Windsor reciben de los contribuyentes pero que tienen otras fuentes de ingresos como los dos ducados de los que obtienen beneficios el rey y el príncipe de Gales o el Crown State. Precisamente este último genera aún más controversia porque el Gobierno le paga en torno a un 15% a la familia real por el uso de las tierras y propiedades.

El pasado mes de noviembre un documental del Channel 4 desveló algunos detalles de las finanzas de los Windsor y el periodista Richard Palmer comentó que había una campaña para abolir los ducados y que pasaran al Gobierno, sobre todo, ahora que la familia real es cada vez más reducida y tiene muchos menos compromisos que antaño.