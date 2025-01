Mario Picazo: "La mayoría de las casas incendiadas de los famosos son muy caras pero de madera"

El lujoso barrio de Los Ángeles, Pacific Palisades, está sufriendo un devastador incendio que de momento ha provocado la evacuación de los vecinos de la zona y colindantes, en total unas 60 mil personas. Un lugar donde viven muchos personajes famosos que, como el resto de sus vecinos, han tenido que desalojar si no quieren morir bajo las llamas. Mario Picazo, meteorólogo y experto en cambio climático es, además, ex vecino de la zona y cuenta a OKDIARIO qué es lo que está pasando y cuáles son las causas posibles así como consecuencias de esta.

«Los incendios de California son habituales, más en otoño que en invierno, pero pueden darse en cualquier época del año. La zona afectada, que es más desde las montañas de Santa Mónica hacia Santa Mónica y una zona que se llama Pacific Palisades no había tenido incendios últimamente, está llena de casas muy caras, donde vive gente de mucho dinero pero son edificaciones de madera por lo que se queman con mucha rapidez y facilidad», explica el científico. «Además, es una zona que está rodeada de muchos árboles y en esta época soplan los vientos muy secos. Es un poco como el viento de poniente en el Mediterráneo o el viento del sur en el Cantábrico, que es un viento seco y fuerte que baja desde el interior de California hacia la costa».

Estos vientos hacen que, lógicamente, «cuando hay un incendio se avive cualquier fuego pequeño y que se descontrole». El experto recuerda que «son de sexta generación, lo que quiere decir que son muy difíciles de controlar». Además, agrega, «se han visto amplificados, sobre todo porque en California están viviendo en un período desde hace años de una sequía intensa que hace que el binomio fuego y viento se propague con mucha facilidad y más si el segundo es seco».

Una zona muy conocida para el meteorólogo.

Durante varios años Mario Picazo fue vecino de la zona adonde se trasladó con su familia a vivir para, entre otras cosas, realizar un máster y doctorado en Geografía y Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de California. «En particular yo vivía en Santa Mónica, una zona que está ahora mismo evacuada pero hay otros focos más al interior, en Pasadena, siempre cerca de las montañas porque es donde se canaliza el viento y es más fuerte haciendo que la situación sea más intensa». El científico considera que esto tiene que ver ciertamente con el cambio climático «que hace que esto se haya agravado con los años, de la misma manera que ocurre en el Mediterráneo donde tenemos cada vez más olas de calor

Preocupado por sus amigos, sus ex vecinos

«Pues parece que dos o tres días más todavía va a haber viento fuerte y por lo tanto, a ver cómo lo controlan. Pero la cosa está complicada. Irá a menos pero de momento las 48 horas críticas nadie las quita». Picazo se muestra preocupado por sus amigos, sus antiguos vecinos: «Tengo compañeros amigos que viven por la zona, no me han dicho nada grave, pero sé que alguno vive justo en medio de donde se ha quemado todo y no sé si han perdido la casa o no, pero estoy esperando a que me manden algún mensaje, pero bueno, lo que está claro es que si hubiera estado allí ahora no estaría en mi casa, estaría evacuado porque la zona de Santa Mónica está justo al límite de uno de los focos de incendio», concluye.