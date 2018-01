Recuperar el tiempo perdido. Eso es lo que están haciendo Manuel Díaz y Julio Benítez. Los hijos de ‘El Cordobés’ han acudido juntos al programa ‘Mi casa es la tuya’ para contar a Bertín cómo ha sido su acercamiento después de que la justicia reconociera a Manuel como hijo del popular diestro. Una relación con la que ambos reconocen sentirse muy felices, dejando atrás años de tabúes e incertidumbres. Mientras que Manuel cuenta que se fundió en un emotivo abrazo con su madre cuando un juez aceptó la prueba de ADN que dejaba claro su origen, Julio reconoce que para su familia y entorno este hecho no fue del todo fácil: “Mi madre temía el tema mediático y tenía mucho miedo de lo que pudiera pasar”. Además, el torero se atreve a confesar que algunas personas no vieron con buenos ojos esta amistosa relación entre los hermanos: “Siempre hay gente que se lo toma bien y otra que es más retorcida. Hubo gente que me dijo que me iba a equivocar y meterme en un jaleo”.

Manuel, que reconoce haber desarrollado un instinto de protección hacia su hermano pequeño, dice no conocer al resto de los hijos de su padre: “Solo conozco a Julio, de momento. Él ha estado en mi casa con mi mujer y mis hijos. Si algún día tengo que conocer a los demás, los conoceré”. Ante este apunte, el hijo menor del ‘Quinto Califa’ añade que en un futuro le gustaría presentarle a su hermana Martina, a la que considera casi su “segunda madre”. Ante la pregunta del cantante a Julio sobre las razones de porqué su padre se niega a mantener contacto con Manuel, el joven responde: “Son personas con pensamientos algo cerrados y se empeñan en que las cosas tienen que ser como ellos quieren. De todos modos, eso quien mejor te lo puede responder es él, ya que en mi casa el tema resulta incómodo y no se suele hablar”.

Ambos reconocen haber estado muy ansiosos por verse tras la sentencia que los formalizaba legalmente como hermanos, un hecho que propició una persona allegada a los dos, y en cuya materialización salieron a la luz algunas emociones que han sido contadas frente a las cámaras del programa de Bertín. “Yo sabía quién era mi hermano Manuel, pero nunca nos habíamos cruzado. Cuando lo vi en persona se me pareció muchísimo a mi padre, sobre todo en las manos y la forma de andar”, cuenta Julio a Bertín. Por su lado, el ya reconocido hijo de ‘El Cordobés’ no repara en echar piropos a su hermano, con el que confiesa tener una conexión muy especial. “Me recuerda mucho a mí cuando tenía su edad”, dice Manuel Díaz.

Manuel Díaz, la ‘venganza torera’ hacia su padre

Dejando a un lado como fue la toma de contacto entre Manuel y Julio, el hijo mayor de Benítez ha contado a Bertín de qué manera logró vengarse del deprecio que su padre le estaba haciendo al no reconocerlo como vástago. “Yo me hice torero porque no me quedaba más remedio, era el único arma que tenía para hacer justicia por lo que mi madre estaba sufriendo. La vocación vino después”, comenta Díaz y añade: “Me hice torero por venganza. Tenía que vengar a mi madre, tenía que buscar mi realidad, mi sangre y mis raíces”.

En sus comienzos en los ruedos, pocos confiaban en que Manuel lograse algún éxito en el mundo del toreo, siendo considerado a día de hoy como uno de los grandes maestros. “Yo he hecho muchas cosas para enorgullecer a mi padre, y sé que le han llegado”, cuenta emocionado. Pese a todo lo vivido, Manuel confiesa que no siente odio por su progenitor, algo que trata de transmitir también a sus hijos: “Mis hijos me preguntan por el abuelo. Y yo, que tengo en mi casa fotografías de ‘El Cordobés’, se las enseño. Les suelo decir que el abuelo es viajante y que está en el desierto, no quiero que crezcan en el odio“, cuenta el matador. Por su parte, Julio también ha querido mencionar a la familia de su hermano, a la que ha dedicado unas emotivas palabras que reflejan la buena relación existente en la actualidad: “Yo me relajé más en la relación con Manuel cuando me presentó a los niños y los vi tan cariñosos. Los niños son trasparentes y me di cuenta de que no había ningún tipo de recelo hacia mí”.

Una dinastía con un nombre a las espaldas

Pese a que durante muchos años Manuel estuvo totalmente separado de parte de su familia, finalmente el toro se ha convertido en el nexo de unión más potente. Julio, que decidió tomar la alternativa hace ahora dos años, confiesa sentir una gran presión sobre sus hombros al llevar el apodo de su padre. Tanto el padre como los dos hijos comparten el nombre de ‘El Cordobés’ como estandarte en el toreo, un hecho del que Manuel dice estar muy orgulloso. “Tú tienes derecho a llamarte ‘El Cordobés’ y yo también”, decía Díaz a su hermano, y añadía: “En unos años yo estaré retirado y ‘El Cordobés’ serás tú”.

La relación entre ambos parece estar bien encaminada, y es que, en un acto de coherencia y fraternidad, ambos han decidido dejar las rencillas a un lado para comenzar a entablar un vínculo que no ha podido forjarse hasta ahora.