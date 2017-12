Solo unos día después de que se casara con Narcís Rebollo vestida de Marilín Monroe en Las Vegas, Eugenia Martínez de Irujo ha querido dar su entrevista más reivindicativa. Lo ha hecho posando para la portada de la revista ‘Shangay’, la revista española que apuesta por los derechos LGTB y afirmando que solo ella y su hermano Jacobo, Conde de Siruela, son los miembros de su familia que más han empatizado con ‘el mundo gay’.

Pese a que reconoce que “nunca se ha hablado del tema” en casa, Eugenia comenta en esta publicación que “la vida evoluciona” y con respecto al colectivo homosexual, se debe de adoptar “con naturalidad”. “Es como antes, en los colegios, lo de los padres separados, pues chocaba mucho. Y lo del mundo gay, pues igual. ¡Que cada uno haga lo que quiera! Hoy en día, lo raro es que no se acepte con naturalidad”, desliza.

“Me encantan las mezclas de gente y estar en todo tipo de ambientes”

Además, la Duquesa de Montoro admite que “no se mueve en el mundo de la nobleza” y que le gusta “la mezcla de gente” sin encasillarse en ningún ámbito social específico. “Lo que ocurre es que me encantan las mezclas de gente y estar en todo tipo de ambientes. Aunque mucho más en unos que otros. Pero sí, me siento cómoda mezclando: creo que en la variedad está lo perfecto. A lo mejor a la hora de hacer una reunión de amigos, o una fiesta, pues me encanta juntar a gente de varios ambientes, no me gusta nada estar encasquetada solo en un sector. Me siento más cómoda así”, relata.

Esta entrevista, la más desenfadada de la hija de la duquesa de Alba hasta la fecha, llega solo unos días después de que se haya casado con el productor musical Narcís Rebollo. Desde que se conociera su amor gracias a unas fotografías de ¡Hola! en la pasada Feria de Abril, la de la aristócrata y el empresario ha sido una historia que ha ido viento en popa.

Quizá por eso, Eugenia se siente mejor que nunca y no tiene ningún problema en verter sus opiniones en una de las revistas más reivindictivas de los derechos LGTB. Para muestra un botón.