Jorge Javier Vázquez (47) lo ha vuelto a hacer. Se está convirtiendo en un experto. Cada vez que una polémica le rodea, pone tierra de por medio. Y últimamente las cosas no van muy bien para el presentador. Ha confesado estar sufriendo un proceso depresivo del que se recupera poco a poco y los programas en los que trabaja no gozan de la audiencia de la que presumían antaño. “Sálvame está en crisis”, decía él mismo hace no mucho, en directo, y muy serio. Pero para crisis profunda la de ‘Gran Hermano’. Jorge lleva dos ediciones al frente, desde que Mercedes Milá decidió dejarlo, y la línea que marca el éxito o el fracaso dibuja una curva descendiente que no deja lugar a dudas.

[EN IMÁGENES | La última temporada de Jorge Javier]

Jorge Javier desconecta en las Maldívas

En medio de este panorama y sin explicación previa, Jorge Javier ha hecho las maletas y, tal y como LOOK ha podido confirmar, ha puesto rumbo a las Islas Maldivas. Se ha alejado del frío polar que se ha instalado en la península y está disfrutando junto a su pareja de 31 agradables grados a orillas del mar. Este es el motivo por el que el pasado sábado fue María Patiño la encargada de presentar ‘Sábado Deluxe’. La ausencia del presentador en la entrevista a María Jesús Ruiz fue la que hizo saltar todas las alarmas ¿Dónde está Jorge Javier? ¿Porqué no presenta él? ¿Vuelve a estar de vacaciones? Ahora LOOK da respuesta a todas estas preguntas.

Jorge Javier se ha tomado unos días de descanso y reaparecerá el jueves para acudir a su cita con la gala semanal de ‘Gran Hermano‘. “Cuando tienes estabilidad laboral has de cuidar el crecimiento personal y yo ahí he estado descompensado. Necesito dedicarme un poco más a mí”, explicaba el de Badalona en la entrevista concedida a Lecturas en la que hacía público el difícil momento personal por el que pasa. Con este viaje se ha hecho caso a sí mismo.

No es la primera vez que se ‘quita de en medio’ cuando las aguas están revueltas. Ya en el mes de septiembre, LOOK contó en exclusiva la razón por la que Jorge Javier decidió poner rumbo a Viena y no se presentó en su puesto de trabajo en ‘Sábado Deluxe’. Un desacuerdo con la dirección de la productora por el reparto de las publicidades que se dan durante el programa provocó que Jorge expresara su malestar y decidiera marcharse hasta tener una solución. Ahora parece que el problema no es solo profesional, pero viajar parece ser el antídoto perfecto para superar cualquier tipo de bache.