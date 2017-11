Los famosos opinan del polígrafo más sexual de Terelu: ¿Todo vale?

El polígrafo al que se sometió Terelu Campos (52) en el último ‘Sábado Deluxe’ no ha dejado indiferente a nadie. Sus confesiones sexuales más picantes han sido ‘la comidilla’ de las conversaciones en platós de televisión, photocalles y también entre personas anónimas a pie de calle. De hecho, algunas personalidades conocidas del panorama nacional ya se han pronunciado públicamente al respecto: ¿Todo vale?

Uno de los primeros en comentar las confesiones sexuales de la hija de Teresa Campos ha sido el cineasta Santiago Segura. “Cada uno es libre de hacer lo que quiera, no lo reprobaría, no me parece algo malo. Además, creo que Terelu habrá contado lo que le haya parecido divertido o anecdótico”, comenta. El director de la saga ‘Torrente’ añade: “Me imagino que habrá fantaseado mucho y habrá exagerado alguna realidad para divertir a la gente. No me parece mal pero yo soy muy raro”.

Carmen Lomana: “Hay gente que lo que quiere es hacer caja”

Muy diferente es la opinión de Carmen Lomana, quien asegura que “una vida tan abierta no interesa”. “A mí no me gustaría que saliera un novio mío hablado de como soy yo: tan fogosa, tan sosa, tan aburrida, tan encantadora… pero bueno, hay gente que lo que quiere es hacer caja“, recalca. La ‘socialité’ añade: “De Terelu creo lo sabemos todo y es que a mí me da lo mismo. Me importan un bledo los amores de Terelu. Todas tenemos una lista de amores pero no es para ir pregonándolos en un programa de televisión con todo lujo de detalles”.

Está quien, por el contrario, es fan de un comportamiento como el de la hija mayor de las Campos. La estilista Cristina Rodríguez asegura: “Se ha acostado con muchos, me encanta. Me fascina la gente que practica relaciones sexuales donde de la gana y como le da la gana. El sexo me parece lo mejor”. De esta opinión es también Raúl Prieto, exdirector de ‘Sálvame’: “Terelu lleva años trabajando en la tele y no le va a restar mérito hablar de su vida privada. Ha hablado con toda la naturalidad del mundo, seguramente agradecida a su programa, se lo pidieron y ha hablado. A mí me parece fantástico.

Para concluir, también los hay que prefieren no mojarse, pese a rematar con algún dardito envenenado. Así lo ha expresado la cómica Eva Hache: “Yo es que no tengo ninguna necesidad de contar muchas cosas, porque tampoco es que tenga una vida trepidante. Más o menos lo sabéis todo. No tengo mucho que ocultar. A mi me parece que si ella quiere hace bien porque además le habrán pagado un dinero. Es un trabajo, ¿Todo vale?“. Con esa pregunta nos quedamos.