Zara revoluciona el mercado: 10 pantalones cortos aprobados por mujeres que odian los shorts

Zara tiene los pantalones cortos para todas aquellas mujeres que odian los shorts, se puede ir fresquita apostando por la comodidad y el estilo. El verano es la época del año en la que puedes disfrutar de la libertad de movimientos que un pantalón corto te proporciona. No será necesario comprar unos shorts que parezcan informales o no demasiado adecuados para determinadas situaciones. Si estás buscando prendas frescas y no quieres ni falda, ni vestido, estos pantalones cortos pueden salvarte la vida, toma nota de estos 10 modelos de Zara.

Los 10 pantalones cortos de Zara aprobados por mujeres que odian los shorts

Una bermuda larga y con pinzas te dará la sensación de que vas con traje a la oficina. Podrás ir fresquita y elegante con esta pieza de Zara que cuesta solo 25 euros.

Esta bermuda larga parece un pareo y cuesta 17 euros. La falda pantalón es una opción más cómoda y fresca para descubrir el mundo en determinadas situaciones. Un buen básico que no puedes dejar escapar.

La bermuda estampada que sola o en conjunto ha provocado colas en Zara es ideal para el verano. Ahora está de rebajas y se vende por solo 19 euros.

Estampados y cómodos, así son estos pantalones con cintura elástica de Zara perfectos para esta época del año. Son de los más versátiles, de noche y de día los podrás lucir con todo tu armario.

Solo 17 euros te costará esta bermuda de nylon. Ideal para llevar casi todo el año, el color es precioso y el diseño es uno de los puntos fuertes que no puedes dejar escapar.

Tipo paper bag esta bermuda de cintura alta te hará tipazo, al estar rebajada costará solo 17 euros y es ese básico que seguramente estás buscando para esta temporada. Combina con todo y es cómoda.

Una bermuda larga de un color verde intenso con el que ser la mejor vestida en casi cualquier acto. Esta prenda está de rebajas y se vende por solo 19 euros. La cintura elástica la hace muy práctica.

La falda pantalón de Zara que está volando de las tiendas, cuesta solo 12 euros y es ese básico de rebajas que buscas.

Estas bermudas son una joya, llevan cuentas brillantes que las hacen ser casi únicas. Hazte con ellas cuestan solo 25 euros.

De tiro alto y con un color verde que se lleva muchísimo, así son las bermudas que Zara vende como churros poro 12 euros.