Con más de 30 años de carrera profesional que la avalan, Kate Moss puede presumir de ser uno de los rostros más emblemáticos a nivel internacional. Cuando Calvin Klein la seleccionó como modelo para su línea de perfumes, probablemente no llegó a imaginar que su trayectoria no había hecho más que comenzar, siendo imagen de algunas de las firmas más destacadas del planeta, entre las que está Zara.

Dado que la británica se ha convertido en todo un icono pese al paso de los años, la marca perteneciente a Inditex ha querido contar con ella para llevar a cabo una de las campañas más glamurosas de cara a la próxima temporada, dejando entrever que todas las modas vuelven, y que lo vintage vuelve a ser de gran reclamo en la actualidad.

La cápsula en cuestión está compuesta por una serie de prendas atemporales y al más puro estilo parisino cuyo objetivo es el de crear un fondo de armario de lo más elegante y válido con el paso de los años, en el cual habrá gran predominio de las prendas de los años 2000, y qué mejor persona para lucirlas que la mismísima Kate Moss. La supermodelo fue toda una it girl en los años 90, y en las imágenes tomadas por David Sims deja ver que esa magia del siglo XX sigue estando más presente que nunca en sus trabajos, volviendo a dar una segunda vida a algunos de los diseños más icónicos que la inglesa podría haber lucido en sus años de mayor auge profesional.

La colección de Zara con Kate Moss

Into the Night es el nombre con el que Amancio Ortega y su equipo han bautizado a esta nueva colección que ya promete ser todo un éxito. Las 25 prendas que la componen son válidas tanto para looks elegantes como para otros más desenfadados, y en todas ellas predominan el blanco y el negro, al igual que en las sandalias tipo mules, las botas altas y los complementos de lo más chic que podrás encontrar en la página web de Zara de cara a los próximos días. Muchas de estas prendas son todo un must have de la temporada estival, como por ejemplo, los vestidos lenceros y satinados, también otros más vaporosos y playeros, e incluso los famosos top bustier que no pueden faltar en tu clóset combinados con alguna joya colorida. También esta cápsula está marcada por la presencia de los apliques con brillo, las chaquetas y un pantalón negro de pinzas perfectamente combinable y válido para cualquier época del año.

Los precios de esta inesperada línea oscilarán entre los 20 y los 300 euros, llegando tanto a la página web como a las tiendas físicas a lo largo de esta semana y por tiempo indefinido. Y es que, aunque una gran parte de las prendas de Zara sigan de rebajas, estas nuevas colecciones no cuentan con descuento alguno, así que, si quieres hacerte con alguna de ellas, lo mejor es que la añadas a tu carrito antes de que se agote.