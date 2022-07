Las emotivas palabras de Marta Ortega hacia su padre en su debut como presidenta de Inditex

Probablemente, el 12 de julio haya pasado a estar grabado a fuego en el calendario de Marta Ortega. Y no es para menos, ya que ha sido durante esa misma fecha cuando la hija del creador de Inditex ha debutado en la junta de accionistas de la empresa creada por su padre, dedicándole unas bonitas palabras que no han pasado desapercibidas para ninguno de sus acompañantes.

Nada más comenzar su discurso, la de Vigo ha querido dejar claras sus ganas a la hora de hacer crecer el imperio de su progenitor: “Es la fuente de los valores que comparto y el proyecto al que le seguiré dedicando todo mi esfuerzo”, explicaba, para después hacer gala del cariño que siente por Amancio: “Sentimos un profundo respeto y admiración por quienes han hecho de Inditex lo que es hoy, pero en especial al señor Ortega por su visión, su tesón y su dedicación absoluta y por el cariño que demuestra cada día a la compañía”, señalaba, dejando entrever que nada de esto habría sido posible sin el gran esfuerzo de su padre durante toda su vida.

Durante el resto de su discurso, la gallega ha querido hacer hincapié en la gran responsabilidad de los trabajadores: “Inditex siempre ha sido, antes que cualquier cosa, personas, personas que trabajan con mucha dedicación, que jamás se rinden, que no se conforman y que buscan mejorar en todo lo que hacen. Inditex son nuestros proveedores, que colaboran cada día con nosotros y nuestros clientes, pero reitero, Inditex es personas, y como personas, tiene aciertos, ilusiones, pero jamás se detiene y siempre mira hacia adelante”, apuntaba la actual presidenta. Además, también ha aprovechado para hacer referencia a la “suerte” que tiene de “formar parte de esta historia única, que no es el mérito de nadie en particular porque es el de todos”, aunque ahora goza de una responsabilidad añadida ante “el orgullo de representar al mejor equipo”.

Para Marta, Inditex es “algo más que una empresa y que un lugar de trabajo”, razón por la que se ha puesto manos a la obra con el único objetivo de que, tanto ella como su equipo “den lo mejor de sí mismos”. Algo de lo que seguramente Amancio no tenga duda alguna, razón por la que ha confiado en su hija como perfecta sucesora de Pablo Isla al frente de su empresa como presidenta no ejecutiva, con Óscar García Maceiras como consejero delegado y un comité de dirección integrado por nueve ejecutivos.

Que gran parte del discurso de Ortega en un día tan especial haya estado marcado por la importancia de todos y cada uno de los trabajadores que componen Inditex no es casualidad. Marta comenzó su andadura en el gigante textil como dependienta de una tienda en el barrio de Chelsea, en Londres, y poco a poco fue subiendo escalones hasta convertirse en la presidenta. Una brillante manera de saber cómo funcionan todas las partes del negocio, para así poner la mirada en todo aquello que pueda mejorarse.