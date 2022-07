Marta Ortega da pistoletazo de salida al verano con un cambio de look

Como buena amante de los caballos, Marta Ortega se ha desplazado hasta Mónaco para presenciar el Longiness Global Champions Tour 2022, un torneo que acoge a los mejores jinetes del mundo y que, además, reúne a las socialités y a la high class internacional. Es por ello que la hija de Amancio Ortega no ha podido faltar a la cita, a la que ha acudido junto a su marido, Carlos Torretta, y su hija pequeña Matilda.

Siendo fiel a su estilo clásico, la actual presidenta de Inditex ha lucido un look ibicenco propio de las altas temperaturas. Con una blusa ancha sin mangas, volantes en el cuello y escote en pico, combinada con una falda pantalón, unas sandalias de cuero y un sombrero de rafia, Ortega ha demostrado, una vez más, que a mejor vestida no le gana nadie. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido el atrevido cambio de look con el que la hija de Amancio ha dado la bienvenida a la temporada estival: una melena recta por debajo de la oreja, mucho más corta que la última vez que se dejó ver en el Club de Campo Villa de Madrid a mediados de mayo.

La pareja, que en cuatro años de matrimonio se han mostrado como el tándem perfecto, nunca ha ocultado su pasión por la hípica, por lo que siempre acuden a los campeonatos más importantes si la situación se lo permite. Esta vez, al igual que en Madrid, ambos han disfrutado de la jornada junto a una personita de lo más especial, Matilda, que ha sido la gran estrella del evento, disfrutando de cada detalle y señalando todo lo que le ha llamado la atención. Como fiel clon de su madre y con el desparpajo que tanto le caracteriza, la pequeña ha lucido sombrero y gafas de sol, demostrando estar a la última en cuanto a moda se refiere, ganándose el puesto con creces como gran heredera universal del estilo de los Ortega. Además, a conjunto con Marta, ha escogido un traje blanco y sandalias cangrejeras en color marrón. Por su parte, Torretta, a juego con las dos mujeres de su vida, ha lucido pantalón blanco y camisa vaquera, combinado con mocasines negros.

Se trata de la cuarta aparición pública de Marta Ortega desde que asumiera el cargo como nueva presidenta no ejecutiva del gigante textil. La primera fue tan solo un día después de estrenar su nuevo rol profesional en la compañía, al asistir como invitada a la boda de Isabelle Junot y Álvaro Falcó; la segunda en el Longines Global Champions Tour celebrado en Madrid; y la tercera como invitada de honor al desfile de Dior de Sevilla. Ahora, la presidenta de Inditex ha vuelto a reaparecer en una de las citas más especiales para ella, pues la hípica siempre ha estado ligada a su vida. La hija de Amancio Ortega fue jinete en su día y durante su juventud participó en numerosos concursos de equitación, una gran afición que heredó de su padre.