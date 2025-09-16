Zara desata la locura: el clon del bolso de lujo que todas estaban esperando acaba de llegar y están volando

El clon del bolso de lujo que todas estaban esperando, acaba de llegar a Zara y está volando de todas las tiendas. Si la mismísima Coco Chanel pudiera ver con sus propios ojos lo que ha hecho la marca de Amancio Ortega a un precio de risa, menos de 50 euros, no dudaría en ir a por este complemento indispensable. Hay pocas piezas de nuestro vestuario que repitamos con frecuencia, una de las más importa y que vamos a llevar casi toda la temporada, es el bolso.

No solemos cambiar de bolso con frecuencia o al menos, no lo hacemos entre semana, cuando el día a día y la rutina acaban siendo abrumadoras. En esos días necesitamos un bolso de guerra, preparado para todo, resistente y duradero que sea capaz de luchar las mil y una batallas que nos quedan por delante en este otoño. Tenemos la suerte de disponer en Zara de una amplia colección de bolsos, baratos y buenos, pero hay uno de ellos que nos recuerda a uno de los míticos de Chanel, un básico que no puede faltar en ningún armario.

Desata la locura Zara

Zara llegó a este mundo con la idea de su creador, de llevar la moda a todas las casas y, sin duda alguna, lo ha conseguido de una forma excepcional. Ha sido capaz de darnos todo lo que necesitamos y más en un abrir y cerrar de ojos. En estas décadas se ha convertido en un referente mundial.

Hemos podido disfrutar de cada uno de estos elementos que parece que se repiten y lo hacen a toda velocidad. De las pasarelas a las calles hay un paso que la nueva colección de Zara realiza a toda velocidad y con la mirada puesta a una serie de situaciones que serán esenciales.

Habrá llegado el momento de conseguir un tipo de complemento que se inspira en las grandes marcas. Aunque estemos ante una marca de bajo coste, no se olvida en absoluto de cada uno de los elementos que forman una buena pieza. En este caso, trabajo con buenos materiales.

Sumado al hecho de que en Zara el diseño puede serlo todo, conseguiremos, a través de esta marca, una serie de acabados que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, se convertirán en claves.

Todas estaban esperando este clon de un bolso de lujo

Coco Chanel incorporó una cadena al bolso. En un intento revolucionario que cambiará para siempre la historia de la moda. Los expertos de Luxonosmit nos explican que: «Chanel tiene muchos diseños míticos, pero quizás el más especial de todos sea su bolso 2.55. Muy parecido al bolso Clásico que todas las marcas del mundo quieren imitar, este modelo es imporante porque Coco Chanel hizo historia con él. Ella, que fue pionera en tantas cosas, también lo fue en hacer que llevar bolso fuera no solo práctico, sino también estiloso y cómodo. Algo que allá por los años 50 no se estilaba en absoluto. Los bolsos femeninos eran carteras de mano, en las que no cabía mucha cosa y eran fáciles de perder. Y ella, inspirándose en los bolsos de hombro que los soldados usaban en la II Guerra Mundial, decidió crear un bolso práctico y femenino al que añadió un elemento fundamental: la cadena. Esta innovación práctica, visionaria para la época, revolucionó el mundo de la moda y puso al bolso cruzado en el centro de los artículos de moda para el día a día».

Siguiendo con la misma explicación: «El nombre de este bolso se debe a la fecha de su creación, febrero (segundo mes del año) de 1955. Es un bolso rectangular con solapa, elaborado con piel acolchada con un estampado geométrico sencillo bautizado como matelassée e inspirado en el espíritu ecuestre que tanto apreciaba Gabrielle Chanel. Una de las características que lo hacen único es su cierre giratorio, conocido como Mademoiselle, que según los entendidos rinde homenaje a su vida personal. Y la otra, y más importante, la doble cadena metálica que en su día hizo historia».

Zara tiene una versión de este bolso, como gran parte de las marcas que son tendencia, con algunos detalles que harán de esta pieza un buen básico que hasta el momento no hubiéramos imaginado. Habrá llegado el momento de apostar claramente por este tipo de elemento que puede darnos un toque de estilo a precio de saldo.

Es un bolso un poco más grande del original, hecho de piel y con esa cadena que aporta un toque lujoso, pero también icónico. Una pieza fundamental de un look de temporada que dice mucho de nosotras, hazte con él, es uno de los más buscados esta temporada, disponible en marrón y en negro.