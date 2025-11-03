Los zapatos planos de Lefties que son pura elegancia, combinan con todo y los vas a querer ya

Con un zapato sin tacón puedes ir a todos lados y sabes que tus pies y piernas no sufrirán. Hemos encontramos los que te gustarán y además los tienes en variedad de colores. Son los zapatos planos de Lefties que aportan pura elegancia. Te contamos cuáles son estos tonos, sus características y como es el zapato del momento.

Podemos definir que se trata de un mocasín bastante elegante y clásico, aunque con el estilo más actual. A destacar que presenta el detalle de hebilla delantera metalizada. La ventaja es que están bien de precio, son comodísimos y los eliges en tres colores bien distintos, así tienes uno para ocasión.

No te pierdas los zapatos planos de Lefties

Composición

Corte: poliuretano 100%

Forro: poliéster 100%

Suela: estireno butadieno estireno 100%

Plantilla: poliuretano 100%

Deberás cuidar bien de estos zapatos si quieres que te duren a través del tiempo. para esto debes mirar bien la etiqueta y también lo que señala Lefties sobre este modelo.

Los cuidados son los siguientes

No sumergir en agua.

Charol/sintetico/tejido

Limpiar con paño húmedo

Ante/nobuck/ serraje

Limpiar con cepillo suave o esponja dura.

Se pueden aplicar ceras incoloras o al tono de la piel .

Ante/nobuck/ serraje: Pueden protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas) .

En tres colores para poder elegir

En color beige es uno de los zapatos más estilosos que puedes comprar y si lo tienes en Lefties, tienes cantidad de ropa y accesorios para combinar y siempre a un precio más bajo. Con este color tienes pantalones en negro, vaqueros, faldas en diversos colores y hasta tops.

Estos mocasines también se confeccionan en color rojo oscuro y se combinan entonces con bolsos del mismo color, además de pitillos en negro o tops blancos. Puedes comprar ropa de la marca tanto en la web como en su tienda física.

En color negro es el más elegante y clásico. Sabes que lo tienes para todas las ocasiones que quieras y siempre quedas fantásticamente. El zapato plano es ideal para llevar durante el trabajo, en reuniones y también durante las fiestas más fantásticas. A su vez, tienes estos zapatos para pasear por la ciudad.

El precio de los zapatos planos de Lefties

Los tienes por solo 19,99 euros, y las tallas dependen de cada color. En beige, las tallas van de la 36 a la 40, en rojo, de la 36 a la 41, y en color negro, están de la 35 a la 41. Si no te queda claro, debes mirar la guía de tallas que tienes en la web para que puedas dar con tu mejor talla y el modelo te vaya siempre mejor.

Otros zapatos a comprar en la tienda

Mocasín plano básico

Zapato tipo mocasín para mujer. Confeccionados en piel serraje. Disponible en varios colores. Detalle de hebilla delantera metalizada.

Bailarina lazo

Zapato plano tipo bailarina para mujer. Disponible en varios colores. Detalle lazo.

Zapato destalonado plano hebilla

Zapato destalonado plano para mujer. Disponible en varios colores. Detalle de tira ancha con hebilla en la parte delantera. Acabado en punta.

Bailarina tachas

Zapato plano tipo bailarina para mujer. Disponible en varios colores. Detalle tira con tachas en el empeine.

Bailarina brillos

Zapato plano tipo bailarina para mujer. Disponible en varios colores. Detalle brillos. Cierre mediante hebilla en la tira del empeine.

Mocasín plano hebilla

Zapato tipo mocasín para mujer. Disponible en varios colores. Detalle de hebilla delantera metalizada.

Bailarina multitira

Zapato plano tipo bailarina para mujer. Disponible en varios colores. Detalle lazo y tiras con hebilla. Es la ocasión porque está en oferta.

Bailarina lazo

Zapato plano tipo bailarina para mujer. Disponible en varios colores. Detalle maxi lazo.

Bailarina hebilla

Zapato plano tipo bailarina. Cierre mediante hebilla en la tira del empeine.

Devoluciones