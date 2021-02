Zara vuelve a reeditar su carro de la compra acolchado más icónico, más bonito que el anterior y está disponible en tres colores. Las aceras de las ciudades, los caminos adoquinados de los pueblos, supermercados y grandes superficies de España se preparan para recibirlo. Los carros de la compra son el nuevo fenómeno viral de Zara y no es para menos. En tiempos de pandemia en los que caminar es casi una necesidad, prepararnos para recorrer el mercado o supermercado con las zapatillas deportivas y este carro es casi el único ejercicio físico fuera de casa con lo gimnasios de medio país cerrados. Si no quieres quedarte sin él llega el momento de poner en la vista de deseos el carro de la compra de Zara.

Zara reedita su carro de la compra acolchado más icónico con un nuevo color

Este 2021 se presenta duro, después de la cuesta de enero, un poco más elevada que de costumbre, llega febrero. Con la mirada puesta al buen tiempo y a cuidarnos un poco más, una salida al mercado o al supermercado en busca de productos frescos puede ser la mejor forma de pasar una tarde o una mañana. Zara sabe muy bien qué necesitan sus clientas para poder disfrutar de la experiencia, con un carro de la compra muy práctico, funcional y con un diseño que destaca.

El acolchado de este carro marca tendencia. Este tipo de tejido es perfecto para mantener la temperatura de los alimentos que están en su interior. Además de ser muy bonito cumple una función que todos los carros de la compra necesitan. Si completamos el conjunto con unas bolsas para congelados, conseguiremos transportar nuestros bienes de primera necesidad de la tienda a casa con una elegancia nunca vista.

Las ruedas de este carro son aprueba de bordillos y escaleras. Uno de los aspectos más importantes de un carro de la compra sin las ruedas. De ellas depende que lleguemos a casa con la compra y la espalda en perfectas condiciones. Las de este carro son bastante grandes, es fácil subir a la acera sin dejarte la espalda en el intento o vivir en un tercero sin ascensor y llegar con la compra sin parecer que hemos hecho una maratón por la ciudad.

Tiene varios bolsillos. Salimos a hacer la compra con el carro, colocamos la cartera en un lateral, las llaves. Llega la primera parada, la farmacia, seguimos en ruta a la frutería y luego al super. Acabamos con las aspirinas mezcladas con los plátanos y los yogures al borde de un ataque de nervios aplastados por los guisantes congelados. Con este carro no pasará, podemos organizar la compra en los distintos bolsillos, hará más fácil esta tarea.

La cremallera es resistente. Este elemento es el otro punto focal de un carro de la compra. No nos sirve de nada un carro de la compra perfectamente equipado con varios compartimentos si no cierran bien. Las cremalleras son muy resistentes y cumplen con su función a la perfección, no solo son una pieza que decora el carro de la compra de Zara sino que también nos ayudarán a transportar la compra en perfectas condiciones.

Es plegable, ocupa poco espacio y su diseño es similar al de una mochila. Además de ser muy práctico es de lo más bonito. Se puede disimular fácilmente en un rincón de la oficina, al lado de la chaqueta, podemos llevarlo al trabajo o a tomar un café, luciendo carro de la compra bonito de Zara. Los carros de la compra ya no son aburridos, actualmente son un complemento más de moda. Carolina Herrera también ha incluido en su colección una pieza similar para hacer la compra.

Los colores de esta nueva versión del carro de la compra de Zara son espectaculares. Si el color verde kaki, era el protagonista de la primera versión del carrito, este color verde botella es aún más bonito. Es un color oscuro muy elegante, perfecto para combinarlo con nuestro look diario. También lo tenemos en color gris o en negro, si queremos apostar por unos colores igual de bonitos y combinables.

Su precio es de 49,95 euros. Como las anteriores versiones el precio de Zara es el de un carro de la compra low cost, muy accesible si tenemos en cuenta la calidad de este producto. Un regalo ideal para este San Valentín o un pequeño capricho muy útil. Si tenemos en cuenta que los otros carros de la compra acolchados que se vendieron en la web y en tiendas físicas se agotaron al momento, en este caso no podemos perder el tiempo. Antes de que se agoten no te quedes con él, hay tres modelos entre los que escoger. Invierte en un elemento que se convertirá en un básico en todos los sentidos, cuando hagas la compra con este carro de la compra de Zara te preguntarás cómo has podido no comprarlo antes.