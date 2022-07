Violeta Mangriñan ha tenido un flechazo con este vestido de Zara edición limitada

Violeta Mangriñan se ha convertido en todo un referente de la moda a nivel nacional. Esta semana ha acudido al Prime Day Night con un vestido de edición limitada de Zara que no puede ser más bonito. Está a punto de dar a luz a su hija Gala, y la valenciana ha lucido un look espectacular, combinando el vestido con unas alpargatas de cuña con lazada al tobillo. ¡Le damos un 10!

El vestido de edición limitada más especial de Zara

Confeccionado en 100% poliéster y en color crudo, es un vestido largo de escote redondo y tirantes finos. Tiene detalle de lentejuelas y aplicación de borlas. Es semi-transprante, así que resulta muy fresquito para los meses de verano. ¡A Violeta Mangriñan no le puede quedar mejor con sus nueve meses de embarazo!

Es un vestido de edición limitada de Zara muy favorecedor para mujeres de todas las tallas, edades y estilos a la hora de vestir. Una de las cosas que más nos ha enamorado de él, además de su elegancia y comodidad, es su versatilidad.

Puedes llevarlo tanto a un evento como ha hecho la influencer como a la playa con unas chanclas o unas sandalias cangrejeras. Sin lugar a dudas, es una de las prendas más especiales del catálogo de Zara para esta temporada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Violeta Mangriñan (@violeta)

A la hora de elegir el calzado, puedes tener en cuenta cuáles son las sandalias que más se llevan esta temporada. Los mules de tacón de metacrilato con tira de vinilo transparente son tendencia, y con el vestido de punto con detalle de lentejuelas quedan genial.

También puedes inspirarte en el look de Violeta Mangriñan y elegir unas alpargatas de cuña en color blanco o rosa, por ejemplo. La clave es que el vestido sea el verdadero protagonista del look, así que trata de escoger un color no demasiado llamativo.

Las sandalias cangrejeras también son tendencia, y puedes elegir unas transparentes para conseguir el conocido como efecto «pie desnudo». De esta manera, potenciarás el bronceado y harás que la silueta se vea espectacular.

Tras la publicación de Violeta Mangriñan en su perfil de Instagram, el vestido se ha convertido en un fenómeno viral. Tiene un precio de 69,95 euros en la tienda online de Zara y está disponible en dos tallas: XS-S y M-L. Ambas están a punto de agotarse. También puedes consultar la disponibilidad en tu tienda Zara más cercana introduciendo la talla y el código postal.