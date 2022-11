No queda tanto para gozar de las fiestas navideñas, por esto nada mejor que hacerte ya, y sin perder tiempo, con el vestido de Zara con el que podrás resaltar esta Nochevieja.

Es un vestido negro, ajustado y bien elegante con el que destacarás por encima de muchos otros. además es llevable en muchas otras ocasiones, en cenas y fiestas especiales.

Así es el vestido de Zara con el que podrás resaltar esta Nochevieja

Es el vestido elástico asimétrico, midi, que lleva hombro descubierto y manga larga con detalle de frunces. A destacar su bajo con abertura en espalda, y que tiene el cierre lateral con cremallera oculta en costura.

En color negro es la pieza ideal que irá mejor en todas tus salidas. Piensa que los vestidos, camisetas y tops asimétricos son los más sobresalientes de la temporada, por lo que irás a la moda y acapararás todas las miradas cuando te lo pongas.

Con qué completamos nuestro look

Depende de cuándo nos pongamos este vestido. Si lo queremos para las fiestas de Navidad, entonces es factible con bolsos de lentejuelas y sandalias con brillo. Por ejemplo, la misma web de Zara nos trae todo ello, como el sujetador triangular que tiene un precio de 9,95 euros; el zapato de tacón tipo sandalia con pompón en plateado que cuesta 39,95 euros; la blusa de capa y lentejuelas de 39,95 euros, y hasta abrigos algo más robustos que abrigan cuando hace más frío.

Cuáles son los materiales con los que está confeccionado

Este vestido se elabora en 92% poliéster · 8% elastano, y entre sus cuidados, Zara aconseja lavar tus prendas sólo cuando sea necesario, a veces es suficiente con ventilarlas. Los procesos de lavado desgastan poco a poco los tejidos, reduciendo los lavados alargamos la vida de nuestras prendas y reducimos el consumo de agua y energía en procesos de cuidado.

Para este vestido en concreto, se aconseja lavar a mano max 30ºC, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco, no usar secadora.

Lo compras en la web de Zara

Y también si prefieres, puedes consultar en qué tienda física está disponible. Su precio es de 35,95 euros, en tallas de la XS a la XL. Así tienes un vestido top para fin de año a un precio realmente asequible. No te duermas, porque estos vestidos se agotarán en breve, todas quieren ir con las mejores galas en tales fiestas. ¡ya lo tienes en la web de Zara!