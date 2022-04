Stradivarius es una de nuestras marcas de moda de cabecera porque sabe captar muy bien lo que necesitamos, y en sus colecciones siempre nos ofrece prendas que cubren perfectamente nuestras necesidades. El estilo comfy es tendencia en el mundo de la moda, y éste no consiste únicamente en vestir con conjuntos de chándal y zapatillas. También incluye prendas holgadas para todo tipo de ocasiones, como este vestido corto de Stradivarius que es ideal para disimular barriga.

Encontrar un vestido para la primavera y el verano que sea bonito, fácil de combinar y que no marque nada las curvas no es sencillo, pero con Stradivarius todo es posible. En su nueva colección para esta temporada nos presenta un vestido corto de escote cuadrado y manga corta. El detalle de bajo acabado en volantes le da movimiento a la prenda y hace que la falda tenga una caída preciosa.

Confeccionado en 55% poliéster y 45% algodón, es un vestido al que seguro que le sacamos mucho partido porque es muy versátil. Nos lo podemos poner tanto con unas sandalias cangrejeras para ir a la playa o a la piscina como con unas sandalias de tacón para salir a cenar y a tomar unas copas.

Tiene varios detalles que nos gustan mucho: el escote cuadrado, que alarga visualmente la silueta y proporciona la figura, las mangas abullonadas y el color rosa chicle. Esta temporada los looks monocolor son tendencia en el mundo de la moda, así que podemos combinar el vestido de Stradivarius con unas sandalias en color rosa. No tienen por qué ser rosa chicle, sino que podemos elegir otro tono, como el fucsia o el coral.

Los colores vivos se llevan mucho, así que podemos apostar por ellos para combinar el vestido con estilo, con unas sandalias en verde o naranja, por ejemplo. Siempre nos han dicho que el rosa y el rojo son dos colores que no quedan bien en un mismo look. Pero las reglas han cambiado, y esta temporada es la combinación estrella, así que con unas sandalias rojas podemos conseguir un look espectacular.

En definitiva, estamos ante un vestido que lo tiene todo para convertirse en el favorito de nuestro fondo de armario para la primavera y el verano: disimula la barriga, es cómodo, versátil y está genial de precio. Vale 19,99 euros en la tienda online de Stradivarius y está a la venta en una gran selección de tallas, desde la XS hasta la XL.