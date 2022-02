En verde oliva es el vestido midi de Massimo Dutti que estiliza tu cintura y que prefieres. Por muchas razones, ya que es largo, tiene una forma que potencia tu figura y además está de rebajas.

Te mostramos todo lo que debes saber sobre este vestido así como la manera de adquirirlo antes de que se agote.

Mira el vestido midi de Massimo Dutti

Te va a sacar de más de un apuro, puesto que es la prenda que todas quieren para diversidad de situaciones. Tanto para la oficina como para ir a ese evento que tienes pensado y en todas las épocas del año.

Para empezar, sorprende por su elegante color verde oliva, que hace que lo queremos con los mejores complementos.

Decimos que estiliza la figura porque presenta el detalle de pinzas en la parte frontal, lo que disimula todo tipo de cinturas y sienta como un guante.

Hay más porque lo queremos en primavera especialmente por lleva un tejido ligero, cálido y agradable al tacto. Su cierre es mediante botones y también destaca por su puño abotonado.

Su composición y cuidados

Está confeccionado en exterior con viscosa 81% y también en lana 19%. Mientras que en Massimo Dutti recomiendan no usar lejía, ni planchar maximo 110 º c, y no usar secadora.

h2>Con qué combinar el vestido camisero

Lo puedes llevar tal cual o bien con un cinturón y queda realmente bien. Por otro lado, es el vestido primaveral que queremos, por lo que ya lo puedes combinar con el bolso en diversos colores, en negro o blanco, los botines con tacones o bien con las sandalias que ya empezaremos a ponernos durante esta época del año. Así el pie queda mucho más desbocado y es totalmente soportable a las altas temperaturas.

Además te lo puedes poner con las mangas hasta abajo o bien hacia arriba cuando veas que empieza a subir las temperaturas.

El vestido con rebaja

Este vestido está ahora de oferta. Antes costaba 89,95 euros, pero ahora lo tienes a 49,95 euros, algo realmente asequible a todos los bolsillos que te permite lucir tal pieza con todo aquello que quieras. Lo mejor es que va bien en todas las épocas del año, puesto que en otoño e invierno nos lo ponemos con el mejor de los cárdigans o con blazers de diversos tamaños. Ya lo tienes en la web de Massimo Dutti al mejor precio y de forma bien rápida.