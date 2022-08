El vestido de Mango Outlet para una boda en el norte en septiembre

Aunque todavía queda verano, ya debemos pensar en todas aquellas prendas que nos pondremos en otoño. Es el caso del vestido de Mango Outlet para una boda en septiembre. Además sirve para ir a una fiesta durante todo el año.

Hablamos de un vestido de manga larga en color azul marino bien original que ahora está de rebajas.

El vestido de Mango Outlet para una boda

Se trata de una prenda con tejido satinado, diseño midi, recto, con cuello redondo. Destaca especialmente su manga tres cuartos abullonada que le ofrece un aire de época bien especial y en total tendencia. Se cierra con cremallera en la parte posterior y está dentro de la colección fiesta y ceremonia de Mango.

Y no es de extrañar porque con él irás a bodas, comuniones o bautizos que se celebren de ahora en adelante. En su composición, está formado por 74% de viscosa y 26% de poliéster. Para conservar esta prenda, desde Mango recomiendan lavar el vestido a maquina max 30°c centrifugado corto, no usar lejía, planchar máximo a 110°c, limpiar en seco percloroetileno y no se puede usar secadora.

Con qué lo llevamos

Este vestido es totalmente ganador a la hora de llevarlo a todo tipo de fiesta. Va perfecto con sandalias y bolsos blancos, también botas o bien zapatos de salón en otros colores cuando bajen las temperaturas.

También puedes ponerte un collar en dorado junto a los pendientes del mismo color que seguro tiene la web de Mango y en rebajas. Sea como sea, es un vestido que sienta perfectamente siendo ajustado a la cintura marcando así figura.

En oferta: un 40% de descuento

Además, la prenda está ahora en oferta, por las rebajas y promociones que tienen siempre en Mango Outlet. Partiendo de un precio inicial de 59,99 euros, quedó rebajado a 39,99 euros y ahora lo puedes comprar por 35,99 euros. estando así a un 40% de descuento sobre la prenda y precio inicial. Algo que está fantástico para poder invertir parte de tu dinero en el vestido y en un accesorio para poder ir bien conjuntada a todos lados.

Las tallas disponibles son la M y la XL, para el resto puedes enviar un mail a Mango Outlet y ellos te avisan cuando vuelvan a estar el resto de tallas para así comprarlo. Si te gusta y está tu talla, ya puedes comprar este vestido que es toda una tentación durante todo el año.