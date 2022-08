El vestido de lino de Adolfo Domínguez que encaja con la esencia de María Pombo

Sencillo, ligero y muy top. Así es el vestido de lino de Adolfo Domínguez que llevaría Maria Pombo. Destaca por su material, por estar en dos colores y también porque lo compras en oferta.

Aporta un estilo distinto que te sirve ir siempre atractiva sea por el día o por la noche. Y tú eliges con qué lo puedes combinar.

Ya puedes tener el vestido de lino de Adolfo Domínguez

Hablamos de un vestido escote pico en punto de lino, viscosa y nailon. Como vemos son materiales nobles, que permiten que esta prenda dure mucho más y que no pases calor durante el verano.

Hay más porque lleva doble frontura, largo 3/4, escote pico y manga sisa. Así que lo vas a querer por muchas razones.

Desde la web avanzan que esta confeccionado en 63% Lino 18% Viscosa 18% Poliamida 1% Elastano y que para conservarlo, entonces debemos hacer caso a la etiqueta: Lavar a máquina max 30ºc suave, no usar blanqueador, no usar secadora, planchar max 110ºc y no limpiar en seco.

En dos colores disponibles

Es una suerte contar con este vestido de marca, porque además se escoge en dos colores bien diferentes. Por un lado, destacar el arena o crudo que va bien con tus sandalias en negro o blanco además de aquellos bolsos de diversos colores. Es el acertado para salir a pasear o bien para disfrutar de una cena en compañía con amigos.

Mientras que el color teja es fantástico para un evento al lado del mar. Permite ir mucho más ligera y siempre con los colores ideales con el fin de destacar también durante la temporada estival.

En oferta: con un 60% de descuento

Si te has fijado en este super vestido, entonces debes saber que está en rebajas, y ahora lo tienes a un precio mucho más bajo. Costaba 199 euros y ahora te lo llevas a 79 euros, es decir, que tiene un 60% de descuento.

Si lo quieres en color arena, las tallas ahora disponibles son de la XS a la L, las mismas tallas que en color teja. Así que debes escoger el color que quieras y tu talla, y comprar fácilmente desde la web de Adolfo Domínguez. Escoge calidad y una de las prendas que más se llevan y a ti te sienta genial. En este caso, sólo debes ir a la web y también hacerte con accesorios que tienes a tu alcance desde ya mismo.