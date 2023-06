Un vestido corto pero elegante: Stradivarius saca el vestido para las más atrevidas

Se avecina esa época del año con todo tipo de eventos, y muchos de ellos al aire libre ya sea en la playa o alrededor de la piscina. Para esas ocasiones, pocas opciones son mejores que este vestido corto pero elegante.

Verás que el precio es realmente asequible. siendo un modelo bandó gomas de Stradivarius por apenas 22,99 euros.

Este diseño se caracteriza por su cantidad de encajes y volantes, y es ideal para lucir arreglada sin dejar de sentirte fresca. Sumamente fácil de combinar con unas sandalias del mismo color o un tono complementario, es perfecto en las noches cálidas.

El vestido corto pero elegante de Stradivarius

Yendo a los detalles, nos encontramos con que se trata de un vestido corto de escote recto y hombros descubiertos, con diversos accesorios como un elástico tipo nido de abeja y un bajo acabado con volantes. Todos éstos lograrán atraer las miradas ajenas.

Eso, independientemente de cuál sea el color que selecciones para sumar a tu armario. Tienes el rojo, el negro y también el marrón. En el caso del último no es liso sino floreado con unas flores blancas, por lo que puede ser una mejor alternativa para el uso diurno.

Al momento de comprar, indica además cuál es la talla que quieres. Van de la XS a la XL, cinco en total, así que bien harías en revisar cuáles son las medidas de cada una de ellas. Es una prenda de talla normal por lo que tu elección debería ser la habitual.

Materiales de primera

Una vez que hayas escogido un color y talla, y lo recibas en casa, lo primero que te dejará sorprendida es lo agradable de la tela. Esto se debe a la mezcla de 95% viscosa, 4% poliéster, 1% elastano que esta marca ha desarrollado especialmente para vestirte.

Por otro lado, podrás lavarlo a máquina a un máximo de 30° C en ciclos de centrifugado corto y plancharlo a un máximo de 110° C. Para que envejezca de la mejor forma posible, recomiendan no utilizar lejía ni blanqueador en la limpieza porque podrían dañarlo.

Tampoco debes limpiarlo en seco y, suponiendo que tengas dudas sobre su mantenimiento, mejor ponerte en contacto con la firma.

Precio del artículo

Este vestido cuesta 22,99 euros en cualquiera de sus tonos, por lo que invirtiendo una cantidad mínima estarás cubierta en verano. En Stradivarius los gastos de envío a la tienda son totalmente gratuitos. De lo contrario, tendrás que abonar de 2,95 a 5,95 euros.

Y luego tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución.