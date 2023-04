Elegante, cómodo y hace tipazo: el 3 por 1 de Stradivarius que enloquece a los clientes de Stradivarius

Hay prendas tan versátiles que además nos las ponemos en cantidad de ocasiones y siempre sientan bien. Descubre el vestido 3 por 1 de Stradivarius.

En estampado y hasta diseño cut out te encantará por varios motivos. Te mostramos sus características y también su precio low cost.

Cómo es el 3 por 1 de Stradivarius

Hablamos del vestido midi confeccionado con tejido en mezcla de lino con escote y tirantes asimétricos. Además del detalle de cut out en la cintura y espalda descubierta. Tienen el bajo asimétrico y se cierra de forma lateral con cremallera oculta.

Como ves, tienes muchos motivos para comprar este vestido tan primaveral. Corre antes de que se agote.

Cuáles son los materiales de confección

Destaca por sus materiales de alta calidad: en exterior: 55% viscosa, 30% algodón, 15% lino, además de tener en cuenta que se debes cuidar la prenda para que no se estropee al paso del tiempo.

Para esto debes hacer caso a las etiquetas y también lo que establece la web de Stradivarius sobre la prenda. Debe lavarse a máquina a máximo 30 grados, no usar lejía ni blanqueador, planchar a máximo 110º, no limpiar en seco, y no usar secadora.

Ya puedes completar tu look

Compra este vestido y combínalo con cantidad de prendas y complementos a comprar en la misma web. Es el caso de la sandalias metalizadas que están en varios colores y que tienen un precio de 25,99 euros, la bandolera mini con cadena de precio 12,99 euros, el set de tres pendientes de aros y en dorado, genial para las bodas y otros eventos y que ahora tienen un precio de 9,99 euros, además de chaquetas para entretiempo, y cardigans para ir algo más abrigada.

Precio low cost

Este vestido, que debes tener ya en el armario porque es muy versátil, tiene un estampado de varios color y especial para la primavera. Lo tienes en la web de Stradivarius y tiene un precio de 29,99 euros.

Así que puedes correr para tenerlo y ponértelo en los eventos que tienes en esta temporada . las tallas ahora disponibles son de la XS a la XL. Tanto su forma como su color es excepcional y por esto lo querrás comprar en este momento.

En la misma web de Stradivarius tienen toda la información sobre envíos y también devoluciones. Verás que es realmente fácil y lo tienes en tan sólo un clic.

Desde aquí también tienes esas prendas que obtener sin moverse de un mismo lugar.