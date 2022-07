El vestido con corset blanco de Stradivarius para unas vacaciones con mucho encanto

Las prendas más ligeras son las preferidas para el verano. Y hemos encontrado una que te encantará: es el vestido con corset blanco de Stradivarius. El que te llevarás te vacaciones o allá donde vayas para estar más fresquita.

Con un color blanco es totalmente ibicenco y así aportas ese estilo que tanto te caracteriza y que se suele llevar en la época estival.

Así es el vestido con corset blanco de Stradivarius

Destacamos el vestido corto con bordado suizo que lleva tirantes y está encorsetado en la parte superior. Presenta bordado y detalles en los volantes, algo a tener en cuenta a la hora de comprar este vestido.

Si bien lo mejor es que es ligero y por esto apto para la época veraniega. Entre su composición, desde la web resaltan que, en exterior, se confecciona en 99% algodón, 1% poliéster, 0% elastano, con el forro en 82% poliéster y 18% algodón.

Debe mantenerse y cuidarse para que dure mucho más, y según la web, el vestido debe lavarse a maquina max. 30ºc. con centrifugado corto, no usar lejía, debe plancharse maximo 110 º c, no limpieza en seco y no usar secadora.

Con qué lo llevamos

Es un vestido bien versátil y esto hace que lo podamos llevar con cantidad de complementos: con sandalias planas, con alpargatas de diversos colores, también con bolsos mini o bien capazos para ir a la playa. Además lo llevamos para la playa con el bikini dentro o bien cuando salimos a pasear tranquilamente.

Te lo puedes llevar en la maleta, de vacaciones, en especial para ir de cena o bien en tu comida de terraza. No te lo puedes perder porque es la prenda que vas a necesitar durante este verano.

Cuánto cuesta el vestido y dónde comprarlo

Para más señas, indicar que este vestido tiene un precio de 29,99 euros, y las tallas ahora disponibles son S, M y L, pudiendo comprar desde la web o bien desde la tienda física. Dos opciones rápidas y cómodas, porque además si prevés que vas a ir a la tienda, lo puedes comprar y te lo envían allí directamente pudiendo cogerlo, teniendo gratis su envío.

Además, en Stradivarius puedes hacerte con aquellos complementos que forman parte de tu vida diaria veraniega, desde bolsos, a zapatos, pasando por cinturones, gafas de sol o bien collares y otros especiales de bisutería. ¡Llévate las prendas y complementos que necesitas en este momento!