La vajilla navideña ‘made in Andalucía’ que vas a copiar a María G. de Jaime

La Navidad está a la vuelta de la esquina y los amantes de estas fechas ya están con el radar activado en busca de los mejores elementos decorativos. Los escaparates de las tiendas, las calles y las redes sociales comienzan a inundarse del espíritu navideño que, cada año, llega antes y, en muchos casos, resulta contagioso. Ropa de cama, pijamas, jerseys o llamativos accesorios son algunos de los objetos más solicitados, pero nosotros hemos encontrado la vajilla que alegrará tu mesa, le aportará mucho color y entrará en perfecta sintonía con las celebraciones sin pecar de exagerado, manteniendo la elegancia y la sutileza decorativa.

Se trata de un conjunto de objetos de cerámica fabricado por la marca tarifeña La Siesta, entre los que destacan los platos llanos, un juego de café, una jarra para bebida, una bandeja de postre, un recipiente para depositar los huevos, tazones y hasta un portarollos para colocar el papel de cocina.

Algunos objetos de la vajilla navideña. (Foto: La Siesta Tarifa)

Pintados a mano, están decorados con líneas en blanco, rojo y verde oscuro, tres tonalidades muy ligadas con las fechas festivas del mes de diciembre. Tanto es así que el propio equipo de marketing ha decidido acompañar algunos de ellos durante el shooting con las tradicionales ramas de acebo con bolas rojas y hojas verdes, una decisión que los acerca, aún más si cabe, al periodo del que venimos hablando. Hablamos de una serie en la que los productos no superan los 27 euros y, precisamente por estos precios tan competitivos, algunos de ellos ya tienen colgado el cartel de agotado en la web varias semanas antes de la Nochebuena.

Algunos objetos de la vajilla navideña.

Unas piezas que se pueden conseguir también con otras combinaciones de colores como el azul y el naranja o el morado fusionado con el verde menta y que se completan con aceitera, azucarero, set salero pimentero, mantequillero, servilletero y porta utensilios. Pero si tu gusto está más en línea con apuestas elaboradas, también han lanzado estampados de flores, con peces o un atardecer gaditano plasmado en la loza.

Piezas de las vajillas de La Siesta Tarifa (Foto: La Siesta Tarifa)

Así es La Siesta

En La Siesta apuestan por la decoración natural y consciente. Sus trabajadores están especializados en el menaje de la casa y elementos decorativos, y especialmente en las vajillas. A lo largo de la página web, cuentan con objetos exclusivos diseñados con cariño y creados por pequeños artesanos locales con cuidado y delicadeza. Ellos mismos describen su función deslizando que el trabajo que realizan se materializa en «piezas únicas que harán de tu hogar el templo que mereces».

Situada en la calle Los Barrios número 1, esta tienda cuenta con un pleno positivo en las reseñas de los internautas. En sus redes sociales atesora más de 30.000 seguidores y tiene una escisión dedicada a la ropa en la calle San Francisco 14, en el centro de la localidad de Tarifa. Además de los productos descritos, también destacan otros que plasman actividades propias del municipio como el kitesurf, las coordenadas del enclave o incluso las palabras Levante o Poniente —que describe los tipos de viento en las playas de la zona—, igual que el nombre de ciertos arenales como el de Bolonia o la Playa Chica, el concepto «marea alta» o Mediterráneo bordado en cojines, escrito en láminas o grabado en botes multiusos, entre otros objetos.