Muere la hermana de George Clooney a los 65 años a causa de un cáncer

La industria del cine se ha vestido de luto para recibir una triste noticia: la muerte de Adelia Zeidler, la hermana mayor de George Clooney. Fuentes cercanas al entorno aseguran que, aunque la información haya trascendido ahora, la cuñada de Amal Clooney falleció el pasado viernes 19 de diciembre. La cuestión es que la familia no quería hacer comentarios al respecto porque ella siempre fue discreta y no se sentía cómoda cuando se convertía en tema de conversación.

Adelia, a quien George llamaba cariñosamente Ada, disfrutaba de una relación estupenda con el actor. Estaban muy unidos y nunca tuvieron problemas, a pesar de que sus vidas eran radicalmente opuestas. Clooney está sujeto a una agenda profesional repleta de citas importantes, pero siempre sacaba tiempo para estar con su familiar y pasar tiempo juntos.

El comunicado de George Glooney

George Clooney ha roto su silencio a través de una conocida revista. Ha confirmado el adiós de Adelia Zeidler y ha pedido respeto. También ha aprovechado para decir que él no es el único que está lamentando su muerte. Su mujer Amal también está afectada y asegura que ambos la echarán mucho de menos.

George Clooney. (Foto: Gtres)

Como decimos, el artista ha puesto fin a las especulaciones emitiendo un pequeño comunicado que se ha hecho público en People. «Mi hermana, Ada, fue mi heroína», empieza diciendo George. «Ella enfrentó el cáncer con coraje y humor. Nunca he conocido a nadie tan valiente. Amal y yo la extrañaremos terriblemente».

Durante todo este tiempo, Adelia Zeidler ha estado luchando contra el cáncer en silencio, midiendo sus pasos y sin compartir todo lo que estaba sufriendo. Es decir, siempre huyó de la popularidad y fue consecuente hasta el final.

Ada Zeidler, una mujer muy familiar

Zeidler nació un año antes que Clooney, en 1960. Es decir, entre ellos había muy poca diferencia de edad y aprovecharon para caminar juntos durante mucho tiempo. Sus vidas eran distintas, pero tenían muchas cosas en común y estaban unidos por un amor inmenso.

George Clooney posando para los medios en la Academy Museum Gala. (Foto: Gtres)

Ada Zeidler llevó una trayectoria marcada por la discreción y la dedicación a su familia. Desde su boda con Norman Zeidler en 1987, en la que George Clooney tuvo un papel destacado leyendo las Sagradas Escrituras, construyó un hogar centrado en el cuidado y la educación de sus hijos, Nicholas y Allison. Su matrimonio con Norman, un hombre «muy bueno» y ex capitán del ejército, fue considerado por quienes los rodeaban como sólido y lleno de cariño, reflejando la estabilidad que siempre buscó en su vida personal.

Tras enviudar en 2004 debido a un repentino ataque al corazón de su marido, la hermana de Clooney decidió no rehacer su vida sentimental, dedicándose por completo a sus hijos y a mantener los lazos familiares. Su hogar se convirtió en un refugio de afecto y discreción y fue precisamente esa tranquilidad la que le permitió criar a Nicholas y Allison en un entorno seguro y alejado de cualquier problema relacionado con Hollywood. Ada también sabía actuar, pero en una ocasión dijo que no tenía «el valor suficiente» para exponerse.