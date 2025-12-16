George Clooney no volverá a besar a una mujer en sus películas y estos son los motivos

A lo largo de los años, George Clooney (64) ha logrado consolidarse como uno de los actores estadounidenses con mayor proyección internacional. A sus espaldas cuenta con una amplia trayectoria cinematográfica en la que se ha metido de lleno en el papel de galán en cada una de las películas que ha protagonizado, pero, sin embargo, este rol parece que está a punto de desaparecer de su carrera. Así lo ha confirmado él mismo en una reciente entrevista en la que ha asegurado que no volverá a besar a ninguna actriz en ningún proyecto.

«He estado intentando seguir el mismo camino que Paul Newman. Y bueno, pues ya no voy a besar a ninguna chica más», comenzaba a decir, señalando que el motivo no era otro que el respeto que creía que debía tener a su matrimonio con Amal, la abogada libanesa con la que lleva casado desde 2013. Una determinación que ha tomado después de llegar a un acuerdo con su mujer y firmar ese pacto no escrito que cambiará su carrera para siempre.

George Clooney. (Foto: Gtres)

Estas declaraciones ofrecidas a Daily Mail no son las primeras que ofrece el actor sobre su intención de dejar de hacer películas románticas. El pasado mes de marzo, durante su visita al programa 60 Minutes, dejó claro que a partir de ahora, su presencia en la industria cinematográfica iba a dar un giro de 180 grados. «Tengo 63 años, no estoy tratando de competir con protagonistas de 25 años. Ese no es mi trabajo. Ya no voy a hacer más películas románticas», sentenció por aquel entonces.

A pesar de que con el paso de los años, Clooney se ha convertido en uno de los hombres más deseados de la gran pantalla, él mismo llegó a confesar que no fue tarea fácil, comentando que en sus inicios, llegaron a criticar su forma de besar. «Recuerdo que al principio de mi carrera tuve que hacer una escena de beso con una chica y el director me dijo: Así no. Y yo pensé: Tío, ¡es mi jugada! ¡Así es como lo hago en la vida real!», contó en The New York Times.

George Clooney y su mujer Amal. (Foto: Gtres)

La vida familiar de George Clooney

Con estas palabras, Clooney ha dejado más que claro que a día de hoy, su vida personal y familiar está por encima de cualquier cosa (incluida de la fama). Conoció a Amal en 2013 y tan solo un año después, decidieron dar el paso de convertirse en marido y mujer. Su diferencia de edad (17 años) nunca ha pasado desapercibida de cara a los medios, aunque lo cierto es que nunca ha supuesto un problema para ellos. De hecho, en junio de 2017, cuando ella tenía 39 años y él 56, dieron la bienvenida a Ella y Alexander, los gemelos que tienen en común. Desde 2021, todos viven en una lujosa finca al sur de Francia, concretamente en Brignoles, en la región de Provenza. Es allí donde parece que han encontrado su felicidad, ya que tal y como el actor dijo anteriormente, le preocupaba que los dos menores crecieran en la cultura de Hollywood, algo que le llevó a tomar la decisión de apartarlos de la exposición mediática.