Cinco tips con los que podrás presumir de pecho pequeño

Es cierto que las tendencias son aptas para todos aquellos que quieran seguirlas, aunque de su resultado depende que permanezcan en la primera plana de tu armario o que pasen a formar parte del fondo junto a otras prendas olvidadas. Y es que dependiendo de tu figura, la forma de cierta ropa podrá ajustarse mejor o peor a tu cuerpo, provocándote así una sensación de seguridad que hará que te decantes por prendas de ese tipo de cara al futuro.

Si el pecho pequeño siempre te ha supuesto un “problema” a la hora de encontrar el outfit perfecto, darle volumen a esa zona ahora es más fácil que nunca. La clave es saber elegir la ropa que utilizaremos, fijándonos en los detalles y atendiendo a estos cinco trucos infalibres que formarán parte de tu día a día y conseguirán potenciar tu escote. Te contamos cuáles son.

Rayas horizontales

Es sabido que las rayas que van en dirección horizontal consiguen crear un efecto visual que “ensancha” nuestra figura. Es por ello que si lo que queremos es hacer que nuestro pecho parezca más grande, lo mejor es decantarnos por jerseys, tops, sudaderas o camisetas que tengan bandas de este tipo. Notarás la diferencia.

Tapar los hombros

Es importante saber diferenciar entre si realmente tenemos un pecho pequeño, o si lo parece porque nuestra espalda u hombros son estrechos. Si más bien ocurre esto último, consiguiendo eclipsar el volumen de nuestro busto, lo que haremos será usar un top convencional y cubriremos nuestros hombros con un jersey. Una opción que además de ser eficaz, queda genial y dará un toque original a nuestro look final.

Cuello alto

Si cuando llegas a una tienda “te pierdes” entre tantos tipos de cuellos y escotes, no te preocupes, tenemos la solución. Para conseguir realzar el pecho, lo mejor es optar por un jersey de cuello alto ajustado, especialmente si es de lana. Este tipo de cuellos hace que los hombros se afinen y alarga el cuello, realzando además la figura. Entre estos, las prendas con cuello halter cerrado no pueden faltar en tu armario y se convertirán en un must have.

Colores claros en la parte superior

La llegada del buen tiempo es una buena oportunidad para que renueves tu armario y optes por prendas vivas y de colores claros con las que cubrir el tren superior de tu cuerpo. Y es que mientras que los colores oscuros ayudan a ocultar el tamaño del pecho, los claros hacen que tu busto tome toda la atención del outfit, más aún si los combinamos con prendas más sombrías en la parte inferior.

Collares anchos y redondos

Aunque con el pecho pequeño te favorecerá cualquier tipo de collar, más aún lo harán aquellos que sean grandes y redondos, aportando volumen a la zona que se quiere realzar. Por el contrario, los collares planos hacen que esa parte del look no destaque, algo que se prefiere conseguir en el caso de tener un busto más grande.