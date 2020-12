Si tienes el pelo largo sabrás lo que se suele tardar a la hora de secarlo bien con el secador. Puede que en verano no importe dejar parte del pelo sin secar y salir a la calle sin más, pero en invierno es mejor secar por completo la cabeza para evitar coger frío. En el caso de que tengas poco tiempo por la mañana, nada como seguir estos trucos que son infalibles para secar el pelo en poco tiempo.

Trucos infalibles para secar el pelo largo en poco tiempo

Tener el pelo largo es algo realmente apreciado, pero eso implica una serie de cuidados y tiempo que muchas veces acaban por hacer que optemos por cortarnos el pelo. Sin embargo, si no quieres renunciar a tu melena pero tampoco deseas pasarte media hora secándola cada vez que lavas el pelo existen una serie de trucos para secar el pelo que si bien son infalibles, resultan además muy fáciles de aplicar.

Además, con estos trucos para secar el pelo, evitarás que tu cabello pase por un proceso de calor demasiado intenso o continuado, algo que evitará que el pelo se quiebre o que se estropee más de la cuenta (no olvides nunca, antes de secarte el pelo aplicar un producto protector térmico).

-Prepara el cabello: primero que nada después de lavar bien el cabello , si quieres optimizar los tiempos entonces tienes que usar algunos pequeños trucos, ya sabes que si el cabello es grueso y largo, unos minutos no son suficientes, de hecho el tiempo es bastante largo. Antes de secar tu cabello con secador de pelo, se recomienda como ya hemos avanzado, aplicar el acondicionador, un producto que no solo hidrata el cabello, nutre las puntas, protege el cabello del calor y optimiza los tiempos de secado. Lee siempre las instrucciones del paquete , concéntrate especialmente en los consejos. Déjalo actuar unos minutos y luego enjuaga.

-Usa la técnica del plopping en el caso de pelo largo y rizado: Este es un método clásico, anteriormente llamado a sí mismo método del turbante. Simplemente envuelve tu cabello en una toalla de microfibra y déjala en tu cabeza por un tiempo de entre 20 y 30 minutos, de modo que mientras tanto puedes dedicarte a hacer otras cosas, como vestirte, maquillarte o prepararte el desayuno. Pasado ese tiempo, te quitas la toalla y notarás el pelo casi seco. Luego harán solo falta 5 minutos de secador (e incluso menos), para acaba de secar. Para el cabello ondulado y liso , también puedes envolver tu cabello en una toalla y dejarla en este caso unos diez minutos puesta.

– Utiliza cepillos específicos y adecuados: en el caso del cabello liso debes utilizar cepillos que no electricen el cabello, lo que puede ser un problema si quieres un secado perfecto. Los cepillos deben tener cerdas naturales. El cepillo también juega un papel importante, no solo el material, el diámetro también es fundamental, si la masa es voluminosa y larga hay que utilizar el adecuado. Déjate aconsejar por tu estilista yno te equivocarás en la compra.

-Desenreda bien el pelo: Un pequeño consejo que te será muy útil para facilitar y agilizar el secado del cabello, es el hecho de recordar que si el cabello no se desenreda bien no se seca con facilidad y además tardarás mucho más tiempo en secarlo. Razón por la cual después del champú es necesario aplicar acondicionador, que nutre, hidrata y suaviza el cabello, y facilita el peinado. Lo mejor es que apliques el acondicionador con la ayuda de un peine, dejes actuar un par o tres de minutos, luego enjuagas, peinas y ya puedes proceder con el secado.

-Regula bien el secador: La temperatura del secador no debe elegirse nunca al azar y también debe usarse bien, por lo que nunca debes configurar la temperatura alta para acelerar porque no vas a obtener un buen resultado. Hay secadores de pelo de última generación que aceleran el secado, no solo son silenciosos, sino que cuentan con un sistema inteligente de control de calor. Aquellos con iones de alta potencia eléctrica ayudan a obtener un peinado perfecto y protegen el cabello del calor.

– Nunca seques tu cabello en el baño ya que es un ambiente húmedo: especialmente después de tomar un baño caliente o una ducha caliente, hay demasiado vapor y el secado puede ralentizarse, así que elige otra habitación. Si las temperaturas exteriores no son demasiado bajas, abre la ventana del baño y seca tu cabello.

– Divide el cabello en mechones : la única forma de acelerar la división del cabello, es equiparse con pinzas para el cabello y recogerlo en cuatro secciones. Luego seca cada sección y verás como tardas mucho menos.

-Seca bien la raíz: es necesario secar bien el cabello primero en la raíz, porque tarda más que en las puntas.

-No dejes fijo el secador de pelo: evita este gesto tan común. Si dejas siempre el secador en la misma posición, tardarás más en terminar de secar y además, te arriesgas a quemarte el cabello. Es mejor moverlo de lado a lado mientras vas secando.