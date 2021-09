Los trucos definitivos para hacer el eyeliner perfecto

Sabemos que dominar determinadas técnicas de maquillaje no son fáciles. De hecho las rayas de los ojos son algo especiales y no aptas para el pulso de muchas nosotras. Con estos trucos definitivos para hacer el eyeliner perfecto podrás sumar y ganar en mirada. ¡Maquillaje perfecto!

Desde cómo empezar a la posición en la que debemos maquillarnos

Cómo empezamos

Gisela Bosque, National Makeup Artist de Sephora, explica que vale un Post-It (también un trozo de papel) desde la línea exterior del ojo hacia la ceja para poder utilizarlo como guía para extender el ‘rabillo’.

Al parecer, es una técnica infalible para que ambos ojos tengan el mismo trazo y el mismo ángulo. Con este truco se puede hacer fácilmente el Cat Eyes con el que nunca se atreve la gente.

Necesitas un lápiz

Además, otro truco que recomienda la experta es hacer el trazo primero con un lápiz, sin presión, solo para marcar la zona, y después delinear con más intensidad con uno líquido o un rotulador.

¿Cuál debe ser nuestra posición?

Aunque creamos que debemos estar delante del espejo para realizar el eyeliner perfecto, resulta que no es así., es decir, hay que colocar un espejo de mano a una altura que esté por debajo del rostro.

Esto se hace asó porque no tendremos que lidiar con las pestañas y el movimiento será distinto.

Cómo mantener el pulso firme

La experta de Sephora da a conocer que ante los temblores que solemos tener cuando nos maquilamos de forma precisa, entonces podemos hacer varias cosas. Por un lado, sentarnos, colocar el codo sobre una superficie plana y estable, y luego apoyar el meñique sobre la mejilla mientras se realiza el trazo.

¿Qué productos usar para realizar el eyeliner perfecto?

Perfect Strokes, de Rare Beauty

Es un delineador líquido, mate, waterproof y de larga duración, formulado con pigmentos negros que ayudan a crear una definición espectacular. Lo encontramos en Sephora.

Tarteist Double Tarte

La doble punta de este eyeliner vegano, una con fórmula líquida y la otra en gel waterproof.

Better Than Sex Eyeliner de Too Faced

Con la fórmula waterproof Easy Glide y el cepillo de doble fibra permite dibujar fácilmente una línea precisa, fluida y sin que se corra.

Black Ink de Sephora Collection

Un eyeliner en rotulador es ideal para crear cualquier look, desde un trazo fino hasta uno más grueso.

Life Liner, de Huda Beauty

Delineador 2 en 1 con una punta en lápiz y otra líquida que tienen una duración de hasta 48 horas. ¡Nos encanta!