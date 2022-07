Tres prendas rebajadas con las que imitar los looks más icónicos de Lady Di

Diana de Gales sigue estando muy presente en nuestros días. Además de las numerosas labores sociales en las que estuvo volcada mientras seguía con vida, lo cierto es que por mucho que pase el tiempo sigue siendo todo un icono de estilo y un referente en la industria de la moda. No había outfit que no luciera y que no fuera imitado. Lo mismo ocurre en la actualidad. Desde Look hemos encontrado algunas prendas para emular algunos de sus estilismos más conocidos.

En una de sus apariciones públicas, la madre del príncipe Guillermo y el príncipe Harry optó por una blazer con hombreras marcadas, cuello solapa de corte por debajo de la cintura. Prenda que, casualmente Zara tiene rebajada y que hemos encontrado.

Valía 59,95 y, ahora 19,95 euros. Una rebaja más que considerable dada la prenda que es. Además, es de lo mñas similar a la que lució la princesa de Gales.

Por otro lado, otro de los conjuntos de Lady Di que siguen siendo todo un trend en nuestros días es el compuesto por los clásicos mom fit que Pull & Bear tiene en todos los colores y diseños. De hecho, el que se ve en la fotografía superior, la firma de Amancio Ortega lo tiene muy similar. Y, lo mejor de todo es su precio porque ahora cuesta 5,99 euros. Prenda ideal para combinar con una camiseta básica de algodón en color blanca, para crear así un look todoterreno.

Durante la tradicional Royal Ascot, Diana de Gales se enfundó en un vestido de manga larga, cuello redondo y corte midi blanco sobre un print de topos negros. Vestido que, lució muy parecido este mismo año Kate Middleton.

Bien, pues Mango tiene la solución para poder imitar este modelito tan especial y, por supuesto icónico. Esta prenda de la firma española está realizada en tejido satinado, diseñó evasé, manga corta abullonada, y abertura en la espalda. Además, cuenta con un fruncido elástico, forro interior y cierre de lazo en la zona de la espalda y con botones en la parte del cuello.

59,99 euros era su precio inicial, pero ahora en rebajas se puede adquirir por 27,99 euros. Además, es una prenda atemporal, ya que con el paso del tiempo se ha confirmado que este tipo de estampados no pasan de moda. Prueba de ello es que ya lo lucía Diana de Gales en los años 80 y 90 y esta tendencia se ha arrastrado hasta nuestros días. De cualquiera de las maneras, el estilo de la Princesa perdura en el tiempo por mucho que pasen los años.