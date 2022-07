Difícil momento para Kate Middleton. Según ha trascendido, Christine Hill, una de las personas que más cercana ha estado a la duquesa de Cambridge, acaba de fallecer. Christine jugó un papel muy importante en la vida de Kate Middleton, en concreto, en su embarazos.

Hill era una reputada experta en cuidados prenatales que ayudó a la esposa del príncipe Guillermo a prepararse para el nacimiento de su primer hijo, el príncipe George, en el año 2013. La pareja visitó su residencia en Londres en al menos dos ocasiones para solicitar asesoramiento y mantuvo contacto de manera continuada.

Tal como ha hecho público el tabloide Daily Mail, Christine Hill ha fallecido a los setenta y cuatro años, pero no han trascendido más detalles sobre este triste acontecimiento. Un portavoz de la familia confirmó la noticia al diario: «La extrañaremos dolorosamente. Su comportamiento luchador, divertido y directo hacía que todo el mundo la quisiera», ha dicho.

A pesar de que siempre ha llevado una vida discreta y ha mantenido un perfil bajo, Christine Hill en alguna ocasión puntual habló sobre su experiencia con Kate Middleton y el príncipe Guillermo. En una entrevista al diario The Telegraph, Christine se deshizo en elogios con la duquesa de Cambridge y alabó su carácter sencillo y sin dobleces: «Kate es una chica encantadora. Lo que se ve, es lo que hay», dijo en referencia al temperamento de la nuera de Carlos de Inglaterra.

Es más, tras pasar tiempo con la pareja, la especialista aseguró que los duques de Cambridge forman un excelente equipo, una pareja fuerte y asentada. Asimismo, destacó las virtudes del príncipe Guillermo, al que consideraba un apoyo excelente para su esposa de cara a la familia que estaban empezando a construir: «El príncipe Guillermo hará lo correcto», dijo Christine haciendo referencia al momento del parto y los primeros días de vida de su hijo.

Aunque ahora tienen tres hijos y parece que no hay intención de ampliar más la familia, el primer embarazo de la duquesa de Cambridge no fue nada sencillo. Kate Middleton sufrió una dolencia conocida como hiperémesis gravídica, que consiste en fuertes náuseas por la mañana. De hecho, en el embarazo del príncipe George fueron tan acusadas que tuvo que pasar unos días ingresada en un hospital de Londres. La propia Kate Middleton confesó tiempo después en un podcast que para ella había sido muy difícil dar a luz a su primer hijo. «Fue un poco aterrador, no voy a mentir. Todos nos habían apoyado mucho y tanto Guillermo como yo éramos conscientes de que esto era algo que entusiasmaba a todos, y estamos enormemente agradecidos por el apoyo que el público nos mostró. En realidad, para nosotros compartir esa alegría y aprecio con el público fue muy importante”, dijo la esposa del príncipe Guillermo.

Sin embargo, Kate Middleton también reconoció que para ella hubo momentos de sentimientos encontrados: «La emoción se combinó con un bebé recién nacido y unos padres sin experiencia, con la incertidumbre que esto suponía. Por eso, fue un momento de emociones encontradas», dijo.