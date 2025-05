Tres looks para ir a la Feria de Sevilla sin vestirte de flamenca (versión Zara)

Del 6 al 11 de mayo, Sevilla se transforma en un espectáculo vibrante con una de las fiestas más esperadas del año: la Feria de Abril. Una semana llena de color, tradición, música y, por supuesto, moda. Cada vez más personas, desde los más veteranos hasta los nuevos curiosos, se preparan para disfrutar de la magia del Real, aunque no todos se sienten cómodos con el traje de flamenca tradicional. Y es que, en los últimos años, la popularidad de la feria ha subido como la espuma, impulsada por las fotos de influencers y blogueras que inundan Instagram, donde cada año el listón de estilo parece estar más alto. Pero no te preocupes, si eres de las que va a «bajar» a la capital hispalense y no te atreves o no puedes ponerte el traje de faralaes, no todo está perdido. Aquí te damos algunas ideas y consejos para disfrutar de la feria con estilo, sin perder la esencia y sin que se note demasiado que eres nueva en el Real.

Lo mejor de todo es que todas las propuestas son de Zara, lo que significa que podrás lucir fabulosa y a la moda sin tener que gastar mucho dinero.

Vestido de Zara de lunares